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飛鏢嘉年華周末南港瓶蓋工廠登場 邀民眾共同體驗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
SUPER LEAGUE SEASON 12 Fiesta 飛鏢嘉年華將於16、17日在南港瓶蓋工廠舉行。圖／DARTSLIVE提供
SUPER LEAGUE SEASON 12 Fiesta 飛鏢嘉年華將於16、17日在南港瓶蓋工廠舉行。圖／DARTSLIVE提供

由DARTSLIVE睽違2年再度舉辦的SUPER LEAGUE SEASON 12 Fiesta 飛鏢嘉年華，今年將於16、17日舉行，地點將在新設立的南港瓶蓋工廠，為期兩天活動中，DARTSLIVE特地大手筆的全部使用最新的DARTSLIVE3飛鏢機台，現場也將開設趣味賽事希望讓參與民眾盡情體驗飛鏢樂趣。

DARTSLIVE3為最新款的飛鏢機台，DARTSLIVE延續母公司專業遊戲機種的技術，研發出最新飛鏢科技，將原本只能以面觸及去設計遊戲改為更精準的點觸及，藉由此新技術開發更多飛鏢遊戲，讓飛鏢不僅僅是娛樂，也是專業的飛鏢運動。

為了要讓參與的民眾都可以盡情體驗專業的且有趣的飛鏢機台，除了現場可以觀看專業飛鏢賽事，另外也特地開設各式趣味賽事要讓現場民眾可以一起遊玩，全場免費入場，歡迎大家都來體驗飛鏢的樂趣。

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