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新加坡羽賽／戴資穎腿傷退賽 休息備戰台北公開賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎新加坡公開賽奪勝後因腿傷退賽。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎新加坡公開賽奪勝後因腿傷退賽。 圖／Badminton Photo提供

我國「一姊」戴資穎和「一哥」周天成今天在新加坡公開賽開出紅盤，從會外賽一路挺進的小將林俊易也打出代表作，他在輸掉首局下逆轉世界排名23的泰國對手瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），生涯首度打進BWF超級500系列賽16強；不過小戴奪勝後決定退賽，讓原本明天日本對手川上紗惠奈直接晉級8強。

林俊易世界排名僅85，昨天經過單日2戰才從會外賽出線；今天面對瓦查隆，他首局僅拿12分，但接續兩局漸入佳境，反成50分鐘大戰勝家，以12：21、21：9、21：11晉級第二輪，打出今天會內賽大驚奇。

新加坡公開賽男單共有3名台將參賽，「羽球王子」王子維以19：21、16：21不敵列第4種子的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），首輪止步。

女單有4名台將在32強亮相，小戴今天在「寶島內戰」打下同胞白馭珀；從會外賽打進會內的宋碩芸今天碰泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），比賽只打9分鐘，依瑟儂就在11：9領先下因腳傷退賽，讓宋碩芸挺進16強。

不過小戴連日征戰造成左腿腿後肌拉傷，因為擔心傷勢繼續惡化，所以決定退出比賽，讓傷勢復原，準備下周的台北公開賽。

不只小戴和依瑟儂有傷，上周馬來西亞名人賽打進混雙4強的我國雙打好手胡綾芳，本周也因身體不適，今天和楊博軒的混雙及林筱閔的女雙都退賽。

依瑟儂 羽球 戴資穎

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