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足球／中華女足出征東亞盃 百萬出場費、防疫保險到位

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
中華女足將出征在日本舉行的東亞盃決賽圈賽事。記者劉肇育／攝影
中華女足將出征在日本舉行的東亞盃決賽圈賽事。記者劉肇育／攝影

僅管年初未能在亞洲盃搶下世界盃足球賽的門票，但中華女足也將為明年2月的10搶3世界盃洲際附加賽持續做準備，並將在本周啟程日本參加東亞盃決賽圈賽事，與日本、南韓和中國大陸同場競技，3月接掌女足隊兵符的總教練顏士凱強調，這段時間不斷針對球隊防守進行加強，希望能打出精彩內容。

這次東亞盃中華女足以年初的亞洲盃陣容為班底，僅進行少數陣容調整包括王湘惠因傷缺陣、李綉琴也未參賽，不過也補進幾名才華洋溢的年輕球員，中華隊首戰將在20日對上大陸隊，23日面對日本，26日則是壓軸對戰南韓。

顏士凱就表示，3月正式接掌兵符後，就開始針對亞洲盃的不足之處進行加強，尤其是希望架構好防守以後來提升勝率，他也直言與大陸隊的第一戰將是備戰重點，期待球員能夠踢出好的內容。

對於這次陣中有不少年輕球員加入，顏士凱也說：「現在這批球員是年輕中生代居多，每個球員都很有才華，都具有個人特色，他們比較缺的是對國際賽的經驗值，我3月接手後，就在三條線各找一位有經驗選手帶領，希望借重他們經驗和成熟度來帶領這批才華洋溢的選手到新的階段。」

「八萬」王湘惠這次雖然不能隨隊出征，但今天記者會也以台灣女子足球員工會理事長身份出席，她也透露這幾年來足協不斷在球員出場費及訓練費上進行調整，現在也已經更加標準化，對於選手來說是很大的激勵。

據了解，中華女足在年初的亞洲盃出場費加上獎金就超過600萬元，這次東亞盃只要是國內一級聯賽且在比賽中先發的球員出場費也有3萬元，替補球員也有明訂的費用，3場比賽下來光是球員出場費就超過百萬，王湘惠說：「以前女足的出場費並沒有正常化，總是覺得自己是為榮譽而戰，但足協這幾年一直在做制度上的改變，出場費也受到支持，這讓球員更有努力的方向，甚至是爭取先發、出賽。」

除了出場費外，中華女足上次亞洲盃在印度多人染疫，儘管足協當時在保險中就含括了醫療險等來支應確診所衍生的相關費用，不過這次更是與球員工會合作，授權尋找願意提供確診理賠的保險公司，費用也將由足協全額支付，希望讓國家隊球員在為國爭光時能夠更加安心。

中華隊

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