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新加坡羽賽／逆轉勝挺進次輪 周天成：關鍵在積極搶攻

中央社／ 新加坡13日專電
台灣羽球一哥周天成13日在新加坡羽球公開賽男單首輪擊敗中國好手陸光祖。周天成賽後說，獲勝關鍵在於積極搶攻，他拍照時也比出手勢，感謝上帝。 中央社
台灣羽球一哥周天成13日在新加坡羽球公開賽男單首輪擊敗中國好手陸光祖。周天成賽後說，獲勝關鍵在於積極搶攻，他拍照時也比出手勢，感謝上帝。 中央社

台灣羽球一哥周天成今天在新加坡羽球公開賽男單首輪激戰2局，以26比24、21比17擊敗中國好手陸光祖，順利挺進次輪。周天成賽後表示，獲勝關鍵在於積極度，比上次更積極搶攻。

屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500系列的新加坡羽球公開賽今天邁入第二天賽程。男單賽事方面，世界排名第4的周天成對上世界排名第24的陸光祖。

周天成過去和陸光祖4次交手，取得3勝的對戰優勢。雙方最後一次碰頭是在去年世界羽球錦標賽，當時周天成力拚3局後吞敗，對戰3連勝也遭對手終止。

今天雙方再次交鋒，首局戰況激烈，周天成克服開局落後，在局尾兩度化解對手局點並後來居上，靠著對手最後回擊掛網，讓他以26比24有驚無險拿下第一局。

次局周天成表現漸入佳境，在1比2微幅落後下，奮力拉出一波9比1攻勢；對手雖在局尾一度將比分追至16比18，但周天成在關鍵時刻連拿2分，包括一次重拍殺球突破對手防線，率先取得賽末點，最終以21比17拿下，晉級次輪。

台灣羽球一哥周天成13日在新加坡羽球公開賽男單首輪激戰2局，以26比24、21比17擊敗中國好手陸光祖。 中央社
台灣羽球一哥周天成13日在新加坡羽球公開賽男單首輪激戰2局，以26比24、21比17擊敗中國好手陸光祖。 中央社

周天成賽後接受中央社記者訪問時表示，「感謝主」，上次輸給陸光祖，這次就是做好各方面準備，預期首輪不會那麼好打，「自己不管在心態上、積極度上，一定要做到才有機會」。

他說，對手扎實度很強，自己一定要更有耐心，這次也有多拍的準備。

至於獲勝關鍵，身為虔誠基督徒的周天成表示是「積極度」，自己比上次更積極搶攻、有更多得分機會，拿下很多關鍵球，「上帝給我的，我就全部去做，不管這次輸贏怎樣，就是去面對每一球」。

來自台灣、中國的選手在場上激戰，雙方球迷加油聲也在場邊較勁，整場比賽不時可聽到「小天加油」、「台灣加油」的聲音，也有觀眾為「阿祖」加油。

周天成說，感謝現場球迷加油，給他很大的信心繼續做更多攻擊、更侵略性的打法。

第一局拿下第18分後，是周天成在這場比賽中首度吶喊，他說，當下覺得自己打開了，感覺腎上腺素激發，可以打出更好的水準、有更多突破。

台灣羽球一哥周天成13日在新加坡羽球公開賽男單首輪擊敗中國好手陸光祖。陸光祖賽後受訪表示，這場比賽對手發揮得比較好。 中央社
台灣羽球一哥周天成13日在新加坡羽球公開賽男單首輪擊敗中國好手陸光祖。陸光祖賽後受訪表示，這場比賽對手發揮得比較好。 中央社

陸光祖賽後受訪表示，今天對手發揮得比較好，可惜自己第一局關鍵分沒能拿下，次局前半段自己沒有調整過來，落後比較多，導致後面追分比較辛苦。但整體而言，戰術執行力還算成功，只是一些細節沒做好。

周天成下一輪將對上世界排名19的印度好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.）。

周天成 羽球

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