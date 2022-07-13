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網球／人美心美！溫網新科冠軍捐獎金救動物

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
名利雙收的溫網新科女單冠軍芮芭奇娜回到哈薩克後宣布，將捐出部分獎金做公益。 路透社
名利雙收的溫網新科女單冠軍芮芭奇娜回到哈薩克後宣布，將捐出部分獎金做公益。 路透社

哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）上周成為新科溫布頓冠軍，不只為哈薩克寫下紀錄，還進帳200萬英鎊（約合台幣7130萬）冠軍獎金，名利雙收的她回到哈薩克後宣布，將捐出部分獎金做公益。

出生自莫斯科的芮芭奇娜，2018年轉籍到哈薩克，她以溫布頓冠軍身分回到哈薩克後，在首都阿斯塔納進行記者會，一同現身的還有一隻可愛的小狗。

手抱小狗的芮芭奇娜表示，打算將部分獎金捐作公益，「首先，我想幫助青少年，大部分都會做這用途，對我來說第二重要的時刻是在收容所，這激發了我，所以我想撥出獎金給動物收容所。」

芮芭奇娜上周末的溫布頓女單決賽上演逆轉勝，以3：6、6：2、6：2力退突尼西亞好手加博（Ons Jaber），不過今年溫布頓沒有積分，芮芭奇娜本周世界排名維持在第23，加博更從第2下滑到第5。

芮芭奇娜 溫布頓

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