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新加坡羽賽／瓦解對手3局末點 周天成逆轉晉第二輪

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成此戰瓦解對手3個「局末點」下驚險逆轉。 美聯社
周天成此戰瓦解對手3個「局末點」下驚險逆轉。 美聯社

身為新加坡公開賽男單世界排名最佳的選手，我國「一哥」周天成今天首輪碰世界排名24的中國大陸對手陸光祖，首局打得拉鋸，小天瓦解對手3個「局末點」下驚險逆轉，最終以26：24、21：17開出紅盤。

連3站出賽的小天，過去和陸光組4度交手，小天取得3勝1敗優勢，但今天首局打得辛苦，小天一度陷入10：13落後，局末雖逆轉戰局，但仍遭陸光組緊咬比數，且先取得20：19「局末點」；小天頂住壓力，一共瓦解陸光組3次拿下首局的機會，儘管自己前2個局末點也沒把握，第3次機會終於逼出對手失誤，以26：24先下一城。

第二局小天1：2落後時連拿7分就為勝利定調，最多的9分領先雖在局末被陸光組追到2分差，小天仍穩住勝利，以21：17前進第二輪，明天將和印度普拉諾（H. S. Prannoy）搶8強門票。

總獎金37萬美金的新加坡公開賽屬於BWF超級500系列賽，今天原本有9組台將上場，但上周馬來西亞名人賽打進混雙4強的胡綾芳因身體不識，今天和楊博軒的混雙及林筱閔的女雙都退賽；率先登場的戴資穎在「寶島內戰」拍下白馭珀，接續還有「羽球王子」王子維、宋碩芸、許玟琪和林俊易將登場。

許玟琪 羽球 戴資穎

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