世運會／武術隊摘1銀、1銅 劉佩勳首登國際賽就奪牌

伯明罕世運會美國時間12日進行武術賽程，中華隊共斬獲1銀1銅，第一次登上國際賽舞臺的劉佩勳選手，在女子太極拳及太極劍全能項目以太極拳9.5分、太極劍9.513分，總合19.013分，摘下銀牌；男子組部分，賴柏瑋選手在南拳及南棍全能項目以南棍9.503分、南拳9.513分，總合19.016，摘下銅牌，王振名選手在刀術及棍術全能項目中也有第5名的好表現。

今天武術賽事教育部體育署副署長林哲宏、全民運動組組長呂忠仁、中華奧會顧問孫立群及代表團總領隊陳美燕到場為武術選手們加油，看見他們的優秀表現也紛紛表示肯定。

劉佩勳在早上的太極拳項目以9.5分，稍稍落後汶萊選手的9.517分，暫居第二。稍作休息過後，在晚上舉行太極劍項目中得到9.513分，排名第二，總分共計19.013分，獲得銀牌。

第一次參加國際賽就站上頒獎台，劉佩勳的心情很激動，她表示，培訓期間因為確診，停止訓練一段時間，能夠拿下這面銀牌也很意外。另外她也希望藉由首次在國際賽場亮相，能讓大家看見她、認識她，很開心自己做到了。

武術運動在本屆世運會首次成為正式項目，中華隊拿下1銀、1銅，教練張世博表示很滿意，3名選手拿兩面獎牌已非常不錯，除了王振名有一點小失誤比較可惜，其他兩位選手都是穩定發揮，特別是今天摘下銀牌的劉佩勳，比賽中更是完全發揮出水準，超越過往任何一次的訓練。

另外，在女壘賽事部分，中華隊今日出戰強敵日本隊，最終以0:7不敵，美國時間7月13日將與澳洲隊爭奪銅牌。