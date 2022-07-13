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甫獲跆拳道少年國手資格 竹東國中呂恆8月代表台灣出征

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
呂恆（左1）獲亞洲少年跆拳道國手資格，成為新竹縣第一位獲此資格的選手。記者巫鴻瑋／翻攝
呂恆（左1）獲亞洲少年跆拳道國手資格，成為新竹縣第一位獲此資格的選手。記者巫鴻瑋／翻攝

甫從竹東國小畢業剛升上竹東國中的呂恆，在今年2022世界亞洲少年、青少年國家代表隊選拔賽中，順利獲得亞洲少年跆拳道國手資格，成為新竹縣第一位獲此資格的選手，讓人刮目相看，8月更將代表台灣出征國際賽事，一同為他加油。

泰雅族出身的呂恆，在這次選拔賽中一路過關斬將，闖進冠軍戰，最終榮獲亞洲少年國手資格，暑假期間將在國手培訓中度過，挑戰8月下旬的亞洲少年跆拳道錦標賽，屆時還可能挑戰大他1、2歲的對手，讓他坦言很緊張。

呂恆是從國小2年級就開始練跆拳道，竹東國小教練林昱翔指出，竹東國小為新竹縣溪南地區唯一的基層訓練站，培育對跆拳道有興趣的基層選手，而呂恆既有興趣也有天份，一路練到現在，甚至成為國手。

教練表示，呂恆是新竹縣首位獲得少年國手資格的選手，他雖年紀較其他選手輕、身高也較嬌小，不過靠著速度和敏捷的步伐移動，以及不服輸的性格，在比賽中脫穎而出。

縣長楊文科恭喜呂恆在此次選拔賽獲選國手資格，能在這麼多強勁的對手中脫穎而出，實屬不易。

楊文科也指出，近期新竹縣體育運動各項成績蒸蒸日上，證明新竹縣基層體育運動扎根越來越穩定，縣府也投入多項資源，更積極增設運動設施，顯見新竹縣對於推動體育的重視，讓選手在完整的照顧下，持續站上全世界的舞台為國爭光。

竹東國小校長彭煥章表示，竹東國小是新竹縣原住民重點學校，推展學生多元學習智能是學校發展的特色，感謝教育部體育署基層訓練站的經費補助，及新竹縣政府教育局挹注參賽補助經費，才能聘請到優秀的教練讓學生從社團的興趣培養、校隊的培訓練習，加上家長的支持與鼓勵，才能有此傲人的成績。

跆拳道

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