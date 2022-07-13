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新加坡羽賽／寶島內戰勝出！頭號種子戴資穎開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供
戴資穎。圖／Badminton Photo提供

新加坡公開賽今天早上9點全面開戰，列女單頭號種子的我國「一姊」戴資穎和合庫隊友白馭珀就在第4球場開場上演「寶島內戰」，第一局前半段陷入落後的小戴上演逆轉勝，以21：17、21：16晉級第二輪。

小戴早在2010年就闖進新加坡公開賽決賽，2015年再闖決賽又無緣金盃，但17年首度捧冠後19年再度登頂，今年將朝新加坡第3冠，也是本季第3冠前進。

首輪小戴就遭遇自家人，和世界排名41的「小小白」第2度國際賽碰頭；兩位合庫好手都來自國內羽壇姊妹檔，小戴姊姊戴靖潔也曾是合庫羽球隊一員，白馭珀姊姊白驍馬有亞運資歷，最高世界排名曾到第15名。

「寶島內戰」前半段雙方比分拉鋸，白馭珀第一次技術暫停時還以11：10領先，但恢復比賽後小戴打出6：0攻勢反超，加上招牌假動作發揮，以21：17先下一城。

第二局小戴5：2時連拿5分拉開差距，16：8領先時雖被白馭珀連追5分縮小差距，小戴最終仍以21：16拿下勝利，歷時29分鐘過頭關。

今天共有9組台將登場，小戴和白馭珀是率先出賽的代表，接續包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維等都將上陣，黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵昨天都晉級第2輪。

羽球 戴資穎 周天成

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