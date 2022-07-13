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世運會／4強賽3失誤不敵日本 中華女壘14日爭銅

中央社／ 台北13日電
中華女壘四強戰以0比7不敵日本，明天將與美國隊和澳洲隊之間落敗的一方爭奪銅牌。 截圖自WBSC官方推特
中華女壘四強戰以0比7不敵日本，明天將與美國隊和澳洲隊之間落敗的一方爭奪銅牌。 截圖自WBSC官方推特

台灣女壘今天在世運會壘球4強賽全場僅擊出3支安打，且守備出現3次失誤，最終以0比7不敵日本，明天將與美國隊和澳洲隊之間落敗的一方爭奪銅牌。

世界運動會在美國伯明罕舉行，壘球項目預賽8隊分成A、B組，台灣女壘被分到B組，小組賽首戰告捷，以9比4擊敗加拿大後，儘管第2戰以0比7不敵美國，但第3戰以4比1擊敗義大利，小組賽以2勝1敗、拿下分組第2，晉級4強。

台灣女壘今天與A組分組龍頭日本爭奪決賽門票，台灣首局就有得分機會，林鳳珍敲安後，陳家宜獲得保送，李思詩隨後擊出安打，但未能添得分數。

台灣隊今天派出投手邱安汝先發，日本隊2局下展開攻勢，靠著安打串連和保送，取得2比0領先，邱安汝僅投2局失2分，被擊出4支安打就退場。

台灣隊第4至6局守備都出現失誤，雖然4局下化解失分危機，但5局下被日本隊轟出2分打點全壘打後，又被日本隊擊出安打和選到保送，讓日本隊單局進帳4分。

日本隊6局下再下一城，比賽提前6局結束，台灣隊最終以0比7落敗，台灣隊全場僅林鳳珍、李思詩合計擊出3支安打，其中林鳳珍包辦2安。

台灣隊輸球後，明天將在銅牌戰上陣，將迎戰美國隊和澳洲隊之間的敗隊。

女壘

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