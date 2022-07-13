【專家之眼】拿走靈魂：約克維奇的驚天大逆轉

失去球王寶座的約克維奇，終於在溫布頓取得四連霸佳績，笑捧第21座大滿貫金杯，超越費德勒的20座，直追納達爾的22座。

前世界球王羅迪克說，約克維奇會先奪去你的雙腿，接著拿走你的靈魂。約克維奇承認他會奪去對手的腿，但不會奪走靈魂，因為每個人都有自己的靈魂。

然而，只要約克維奇輾壓對手，「拿走靈魂」之說又會浮現，尤其是把對手從順境打入逆境之時。一個典型的例子，就是去年法網決賽時，希臘選手西西帕斯在頭兩盤擊球節奏如行雲流水般流暢，壓得約克維奇幾無招架之力。

沒想到，休息時間約克維奇上完廁所回來，忽然像換了個人一樣反撲，連趕三盤贏得勝利。後來西西帕斯受訪時說，自己也不知發生什麼事，就是覺得毫無頭緒。這種給你希望之後再讓你絶望的打擊，確實很有抽走靈魂的意味，難怪頒獎典禮上，西西帕斯臉臭到不行。

約克維奇到底上廁所做了什麼？今年他在贏得溫網八強賽後的場上受訪，給出了答案。這場他也是先輸了兩盤，申請廁所暫停，對著鏡子裡的自己不停地加油打氣，告訴自己做得到，回到場上後果然倒趕三盤，打敗了義大利新星辛納。

有球評說過，男單前一百名的實力相差並不多，頂尖好手之所以能脫穎而出，就是贏在穩定性。網球比賽，特別是單打，身心狀態起起伏伏很正常，如何在逆境中翻轉，或趁對手鬆懈時，奪回氣勢，往往成為勝負的關鍵。

其實，約克維奇並非每次都靠上廁所「拐氣」。像這屆溫網四強賽，他在觀眾一面倒為地主選手諾里加油聲中，掉了第一盤。第二盤開始，他戴起了帽子，就把氣勢扳過來了。有網友戲稱這是「帽子戲法」，當然也不排除因為遮陽而減少了發球失誤。

今年溫網決賽，面對澳洲「壞小子」基爾喬斯的強力發球，以及多變的球路，約克維奇輸了第一盤。當時怎麼都看不出他有什麼辦法反敗為勝，況且過去兩人對戰記錄，約克維奇不但沒贏過一盤，還從未破過對方發球局。可想而知，當時他的壓力有多大。

然而，不可思議的是，這次約克維奇沒有靠上廁所或變裝「拐氣」，而是調整戰術。首先，他不再急著搶攻，而是盡可能小心地把球送到兩邊對角或對手腳邊，耐著性子等他自爆；其次，透過冷靜的觀察，他可能發現了對方的發球模式，所以從第二盤起，儘管基爾喬斯的發球依然強勢，但約克維奇猜對邊的次數大幅提升，許多本來應該是愛司的球，硬是被救回來。

果然約克維奇破了基爾喬斯的發球局，後者又由於失誤增加，出現了浮躁的情緒，像過往一樣碎碎念，尤其最被津津樂道的是，基爾喬斯其中一個發球局已是十拿九穩的四十比零，竟然被約克維奇一分一分地追到破，由此雙方信心此消彼長，決定了勝負。

過去常常看到約克維奇在比賽當中，用手指點頭，提醒自己打球要用腦。今年溫網在經過兩週的賽程，身心又累積了大量的疲憊與負荷之下，他還能在落後情況下，保持高度的專注力，冷靜地觀察對方的球路，找到破解之道，實在厲害又可怕。新生代球員要想在大滿貫賽突破所謂三巨頭的壟斷，除了磨鍊球技之外，恐怕更得鍛鍊頑強的鬥志與冷靜的頭腦。