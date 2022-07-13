英奧運長跑名將法拉揭非法童工過去 獲政壇朝野喝彩

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導

英國長跑名將法拉在一部新紀錄片中公開其童年遭非法販運的真相，英國朝野各界今天紛紛對他表示同情和讚賞，政府也稱法拉的身分沒問題，不會對他採取任何行動。

英國廣播公司（BBC）將於13日播出紀錄片「真實的法拉」（The Real Mo Farah），這位奧運長跑選手稱自己本名卡辛（Hussein Abdi Kahin），8、9歲時被人從東非的吉布地拐賣到英國。

他說，帶他到英國的那名女子替他取名穆罕默德．法拉（Mohammed Farah），而後要他照顧另一個家庭的小孩。

現年39歲的法拉在2012年倫敦和2016年里約兩屆奧運分別拿下5000公尺和1萬公尺長跑總共4面金牌，是英國最受人喜愛和最成功的運動員之一。2017年他獲英國女王封爵，而後便以「莫爵士」（Sir Mo）為人所熟知。

承認自己被非法販運，可能招致對法拉英國公民身分的質疑，但英國內政部說他是清白的。該部發言人告訴法新社：「不會對莫爵士採取任何行動，其他講法是錯的。」

按內政部方針，如果後來發現父母或監護人以不實幌子為小孩取得移民身份，孩子的責任可以豁免。

剛接任英國財政大臣不久的原教育大臣查哈威（Nadhim Zahawi），指法拉仍「真正鼓舞人心」。查哈威為庫德族，11歲時隨家人逃離伊拉克前往英國，他告訴BBC電視台，法拉的故事令他感到「心碎、痛苦」，「我只能說我向法拉致敬」。

在野的工黨資深議員南迪（Lisa Nandy）表示，法拉的作法可能徹底改變其他人口販運受害者的狀況。她在推特上寫道，她花了10年時間關注被販賣到英國的兒童，這一切令人心碎。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）說：「莫爵士經歷過的這一切，證明他不僅是我們最偉大的奧運選手之一，而且是一位真正偉大的英國人。」

爵士

延伸閱讀

英國可能迎來第三位女首相？ 保守黨基層青睞摩丹特出線

西班牙、葡萄牙面臨月內第2波熱浪 法國、英國準備應對高溫

IOC硬起來 俄羅斯、白俄運動員恐不准參加巴黎奧運

田徑／奧運4金名將揭瘡疤 自陳兒時被販運到英國當童工

相關新聞

本屆世運收1銀2銅 陳映竹跌倒 爬起摘銅

美國伯明罕世界運動會再傳奪牌好消息，日前已經拿下1銀1銅的滑輪溜冰好手陳映竹，昨天在公路賽單圈爭先賽一路晉級，在決賽遭到...

排球／登峰造極青年排球邀請賽 18日台北體育館燃戰火

由中華文化教育暨體育交流促進會偕同中華民國排球協會、台北市體育局、企業排球台北市鯨華女子排球隊、舞動陽光有限公司聯合舉辦...

瑞莎培育體操小將法國揚威 國旗飄揚報金喜

近年在台致力推展韻律體操的藝人瑞莎，她帶領的小選手今天再傳佳音，全隊這次遠征法國共拿下2金、1銀、1銅好成績，比賽現場甚...

新加坡羽賽／麟洋配過頭關 戴資穎13日早上9點台灣內戰

總獎金37萬美元的新加坡公開賽今天點燃戰火，東京奧運奪金的我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋染疫後回歸，今天面對世界排名...

羽球／讚戴資穎打法靈活、全方位 前中國教練：能抗衡者不多

我國羽球一姊戴資穎被譽為「假動作女王」、「羽球魔術師」，前中國女單教練陳金日分析，戴資穎的打法多變，總能迷惑對手，網前擊球也十分出色，弱點則在於較容易急躁，因而出現失誤。

30萬份千元動滋券 7月18日登記

為迎接暑假運動旺季，教育部體育署延長動滋券使用期限至8月底，另因應4至5月要求民眾進入健身場館須完成施打3劑疫苗，加碼推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。