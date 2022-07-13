英奧運長跑名將法拉揭非法童工過去 獲政壇朝野喝彩

英國長跑名將法拉在一部新紀錄片中公開其童年遭非法販運的真相，英國朝野各界今天紛紛對他表示同情和讚賞，政府也稱法拉的身分沒問題，不會對他採取任何行動。

英國廣播公司（BBC）將於13日播出紀錄片「真實的法拉」（The Real Mo Farah），這位奧運長跑選手稱自己本名卡辛（Hussein Abdi Kahin），8、9歲時被人從東非的吉布地拐賣到英國。

他說，帶他到英國的那名女子替他取名穆罕默德．法拉（Mohammed Farah），而後要他照顧另一個家庭的小孩。

現年39歲的法拉在2012年倫敦和2016年里約兩屆奧運分別拿下5000公尺和1萬公尺長跑總共4面金牌，是英國最受人喜愛和最成功的運動員之一。2017年他獲英國女王封爵，而後便以「莫爵士」（Sir Mo）為人所熟知。

承認自己被非法販運，可能招致對法拉英國公民身分的質疑，但英國內政部說他是清白的。該部發言人告訴法新社：「不會對莫爵士採取任何行動，其他講法是錯的。」

按內政部方針，如果後來發現父母或監護人以不實幌子為小孩取得移民身份，孩子的責任可以豁免。

剛接任英國財政大臣不久的原教育大臣查哈威（Nadhim Zahawi），指法拉仍「真正鼓舞人心」。查哈威為庫德族，11歲時隨家人逃離伊拉克前往英國，他告訴BBC電視台，法拉的故事令他感到「心碎、痛苦」，「我只能說我向法拉致敬」。

在野的工黨資深議員南迪（Lisa Nandy）表示，法拉的作法可能徹底改變其他人口販運受害者的狀況。她在推特上寫道，她花了10年時間關注被販賣到英國的兒童，這一切令人心碎。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）說：「莫爵士經歷過的這一切，證明他不僅是我們最偉大的奧運選手之一，而且是一位真正偉大的英國人。」