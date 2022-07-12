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排球／登峰造極青年排球邀請賽 18日台北體育館燃戰火

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
登峰造極青年排球邀請賽18日起在台北體育館舉行。圖／取自登峰造極青年排球邀請賽粉絲團
登峰造極青年排球邀請賽18日起在台北體育館舉行。圖／取自登峰造極青年排球邀請賽粉絲團

由中華文化教育暨體育交流促進會偕同中華民國排球協會、台北市體育局、企業排球台北市鯨華女子排球隊、舞動陽光有限公司聯合舉辦的「登峰造極青年排球邀請賽」，今年將邀集國內14支高中隊伍，18日起在台北體育館展開夏季排球饗宴。

  首度舉辦的登峰造極青年排球邀請賽，邀集排球聯賽高中男子組甲級前8強學校隊伍、高中女子組甲級前6強學校隊伍，在暑假期間18日至23日匯集台北體育館，創造一場難得看到的高中排球競賽，讓最優秀的高中排球學校隊伍在暑假，打造一場熱血好看的排球饗宴。

中華文化教育暨體育交流促進會以推動全球華人圈文教、體育交流為宗旨，舉辦各類相關活動，希望藉以提振國內青年運動風氣，增進國際體育交流。這場精彩且公益的高中排球活動免費入場，誠摯的邀請所有熱愛排球的朋友能在活動的時間，來到現場為球員們加油，透過大家的分享，一同為台灣高中排球高喊加油，讓世界看到我們。

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