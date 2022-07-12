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瑞莎培育體操小將法國揚威 國旗飄揚報金喜

中央社／ 台北12日電
藝人瑞莎在台致力推展韻律體操，她帶領的小選手這次遠征法國共拿下2金、1銀、1銅好成績，比賽現場甚至可以看到國旗飄揚。 圖擷自瑞莎粉專
藝人瑞莎在台致力推展韻律體操，她帶領的小選手這次遠征法國共拿下2金、1銀、1銅好成績，比賽現場甚至可以看到國旗飄揚。 圖擷自瑞莎粉專

近年在台致力推展韻律體操的藝人瑞莎，她帶領的小選手今天再傳佳音，全隊這次遠征法國共拿下2金、1銀、1銅好成績，比賽現場甚至可以看到國旗飄揚，不少網友也發文感謝瑞莎的付出。

曾是烏克蘭韻律體操好手的瑞莎，近年升格當媽，不過體操魂卻沒熄滅，在台成立瑞星韻律體操，近來也頻頻送孩子們出國比賽增添經驗。

瑞莎日前才在臉書報喜，透露旗下瑞星韻律體操的小選手，在土耳其拿下1金、3銀、4銅的好成績，沒想到今天又再傳喜訊，透露這次在法國參賽的小將，共囊括2013年組全能的金、銅牌，而另一人則勇奪2012年組全能銀牌，成隊也拿下金牌。

瑞莎在發文中也強調，辛苦所有瑞星團隊的人，也謝謝所有支持他們的人。「你們是我們最大的動力，孩子們回家一路順風。」

不少網友看到瑞莎公布的喜訊，紛紛留言感謝她的付出與努力，也讚：「台灣有妳真好。」

瑞莎

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