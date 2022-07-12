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新加坡羽賽／麟洋配過頭關 戴資穎13日早上9點台灣內戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋（左）、王齊麟。圖／Badminton photo提供（資料照）
李洋（左）、王齊麟。圖／Badminton photo提供（資料照）

總獎金37萬美元的新加坡公開賽今天點燃戰火，東京奧運奪金的我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋染疫後回歸，今天面對世界排名65的挪威組合弗垃滕（Torjus Flaatten）／里克海姆（Vegard Rikheim），只花24分鐘就直落2闖關。

新加坡公開賽和剛結束的馬來西亞名人賽同屬BWF超級500系列賽，「麟洋配」上周開打前因確診缺席馬來西亞名人賽，新加坡回歸，今天第一局一路領先，第二局也扭轉比賽前段最多4分落後，最終以21：10、21：14闖過頭關。

新加坡公開賽今天進行部分會內賽程，明天5個單項全面開戰，世界排名第2的戴資穎和排名41的白馭珀「寶島內戰」排在第4球場開場，台灣時間早上9點開戰。

今天會外賽，我國兩名台將代表宋碩芸和林俊易都過關，男雙張課琦／柏禮維大戰3局沒能出線。

麟洋配 戴資穎 李洋

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