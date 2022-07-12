羽球／讚戴資穎打法靈活、全方位 前中國教練：能抗衡者不多

我國羽球一姊戴資穎被譽為「假動作女王」、「羽球魔術師」，前中國女單教練陳金日分析，戴資穎的打法多變，總能迷惑對手，網前擊球也十分出色，弱點則在於較容易急躁，因而出現失誤。

陳金日前分析戴資穎的技術特點，認為「小戴」是特點鮮明的進攻型選手，打法也相當多變，能透過網前的時間差、速度節奏變化取分，再加上戴資穎出手的隱蔽性非常高，陳金日直言，比賽過程中想不被小戴晃倒是不可能的，且女子選手的反應不如男子選手快，在時間差的情況下自然就給了戴資穎進攻機會。

陳金日表示，戴資穎特點非常全面，跑動、技術和爆發力兼備，除此之外，小戴的反拍勾對角常讓人意想不到，在他狀況好的時候，任何地方都可能是球的落點，令對手感到相當頭疼。

然而陳金日認為，儘管戴資穎現在的技術和心態已成熟穩定，有時候他仍較容易急躁，一急躁就容易失誤。當今中國名將陳雨菲的重要策略就是先守住戴資穎的進攻、再找機會反擊，不過在現今女單羽壇要找到能與小戴相抗衡的對手仍然不多。