動滋健身券30萬份面額1000元 7/18開放登記僅限健身場館

體育署今天宣布，為因應暑假運動旺季，將再加碼推出30萬份面額新台幣1000元的動滋健身券，不過僅限用於健身場館，盼藉此振興並協助受3劑疫苗令影響的相關業者。

中央流行疫情指揮中心曾公布，要求民眾自4月22日起須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3劑疫苗，才能前往健身房運動，為期長達1個月，直到5月27日才放寬禁令，改為未完成接種3劑疫苗者，運動時應全程佩戴口罩，並保持社交安全距離。

體育署今天發布新聞稿，強調除還未完全到期的動滋券2.0外，將額外再加碼發放30萬份面額1000元的動滋健身券，從下週一（7月18日）開始開放登記，若登記人數超過30萬人，則於7月22日上午10時進行抽籤。

體育署強調，只要曾在去年振興五倍券共通平台，完成勾選動滋券參與抽籤的民眾，不論是否中籤，皆可上動滋網（500.gov.tw）登記動滋健身券，時間從7月18日上午10時至7月20日深夜12時止。

體育署表示，即將上路的動滋健身券主要目的是協助受3劑令影響的健身場館業者，另一方面也鼓勵民眾在恢復正常生活及兼顧防疫前提下，可至健身場館「動滋一夏」，除可促進健康也能協助運動產業振興。

體育署提醒，中籤民眾將會收到簡訊及e-mail通知，並在7月22日下午3時起，可上動滋網查詢中籤結果，可於7月25日上午10時起至8月31日深夜12時止進行領券及消費抵用。