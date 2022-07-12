桌球／比隊友更吸睛！ 林昀儒化身小教練場邊指導
WTT歐洲夏季系列賽正如火如荼進行中，台灣好手廖振珽昨在男單資格賽與日本選手丹羽孝希交手，除了雙方激戰5局十分吸睛外，球迷也發現，「國民金孫」林昀儒就在一旁擔任廖振珽的場邊指導教練。
WTT歐洲夏季系列賽於匈牙利首都布達佩斯、7月11日至23日舉行，昨天台灣好手廖振珽在男單資格賽以3：2拍落左手持拍的日本選手丹羽孝希，同為左撇子的林昀儒則在場邊化身廖振珽的小教練，時不時在廖振珽打出好球時拍手鼓勵，也引發球迷討論：「旁邊竟然是小林！？」、「小林和丹羽交手次數多，應該是個不錯的場外指導」。
廖振珽今天將「一日兩戰」，與另一名日本選手戶上隼輔力拼正賽門票，此外，他也將和林昀儒搭檔男雙，在資格賽出戰香港好手黃鎮廷／何鈞傑。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言