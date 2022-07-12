快訊

淡水老街「阿婆鐵蛋」創辦人腦中風突倒下 送醫不治享壽84歲

想清庫存？拆開蘋果M2版MacBook Pro 只有「這1處」不一樣

案發當天才一起吃早餐 安倍晉三妻稱「至今像做夢」：無法相信丈夫離世

桌球／比隊友更吸睛！ 林昀儒化身小教練場邊指導

聯合新聞網／ 綜合報導
林昀儒（左）與廖振珽（右）。 報系資料照
林昀儒（左）與廖振珽（右）。 報系資料照

WTT歐洲夏季系列賽正如火如荼進行中，台灣好手廖振珽昨在男單資格賽與日本選手丹羽孝希交手，除了雙方激戰5局十分吸睛外，球迷也發現，「國民金孫」林昀儒就在一旁擔任廖振珽的場邊指導教練。

林昀儒（右）當廖振珽的場邊指導。圖擷自影片
林昀儒（右）當廖振珽的場邊指導。圖擷自影片

WTT歐洲夏季系列賽於匈牙利首都布達佩斯、7月11日至23日舉行，昨天台灣好手廖振珽在男單資格賽以3：2拍落左手持拍的日本選手丹羽孝希，同為左撇子的林昀儒則在場邊化身廖振珽的小教練，時不時在廖振珽打出好球時拍手鼓勵，也引發球迷討論：「旁邊竟然是小林！？」、「小林和丹羽交手次數多，應該是個不錯的場外指導」。

廖振珽今天將「一日兩戰」，與另一名日本選手戶上隼輔力拼正賽門票，此外，他也將和林昀儒搭檔男雙，在資格賽出戰香港好手黃鎮廷／何鈞傑。

廖振珽 林昀儒

相關新聞

世運會／女壘小將率中華隊闖4強 教頭：專注力沒有第一場好

攸關世運會晉級的關鍵戰，中華女壘小將柯夏愛先發表現亮眼，面對義大利隊完投7局飆出8次三振只丟1分，率領中華隊以4：1擊敗...

桌球／比隊友更吸睛！ 林昀儒化身小教練場邊指導

WTT歐洲夏季系列賽正如火如荼進行中，台灣好手廖振珽昨在男單資格賽與日本選手丹羽孝希交手，除了雙方激戰5局十分吸睛外，球迷也發現，「國民金孫」林昀儒就在一旁擔任廖振珽的場邊指導教練。

IOC硬起來 俄羅斯、白俄運動員恐不准參加巴黎奧運

國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員芮迪（Craig Reedie）表示，俄羅斯與白俄羅斯運動員可能會因為俄羅斯入侵烏克...

田徑／奧運4金名將揭瘡疤 自陳兒時被販運到英國當童工

曾拿下奧運4金的英國長跑名將法拉（Mo Farah）在紀錄片中自揭瘡疤，透露自己9歲時從吉布地被非法販運到英國，並被迫當...

世運會／中華女壘擊敗義大利勇闖4強 下一戰對決日本

台灣女壘今天於世運會壘球小組賽，靠著投手柯夏愛7局僅失1分，加上打線串聯，以4比1擊敗義大利，加上美國擊退加拿大，台灣隊...

世運會／陳映竹公路賽再獲1銅 個人1銀、2銅作收

美國伯明罕世運會滑輪溜冰美國時間11日進行公路賽最後一日賽程， 日前已拿下1銀、1銅的陳映竹出戰女子單圈爭先賽，預賽分組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。