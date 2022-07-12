世運會／女壘小將率中華隊闖4強 教頭：專注力沒有第一場好

攸關世運會晉級的關鍵戰，中華女壘小將柯夏愛先發表現亮眼，面對義大利隊完投7局飆出8次三振只丟1分，率領中華隊以4：1擊敗義大利隊，加上稍晚美國隊擊敗加拿大隊，中華隊確定以分組第2晉級4強，將在明天和日本隊爭奪金牌戰門票。

中華隊教練韓幸霖透露，柯夏愛移地訓練期間長針眼，抵達亞特蘭大後，經華僑協助在當地進行小手術，也花了一段時間休養，術後回歸第一場對上加拿大表現並不理想，第2局挨兩轟後被換下場，經過調整後，後續對戰美國和義大利狀態都有回升，也希望她將好狀態延續到之後的比賽。

韓幸霖指出，中華隊打線發揮不錯，但面對對方投手的變速球還有進步空間，「中華隊選手並不怕速球，但在面對變速球的時候，我們的適應力比較差一點，這也是目前需要去修正的小缺失。」

這已是中華隊預賽第3戰，韓幸霖指出，選手狀態受疲勞影響，專注力並沒有第一場表現得好，且因前天大雨影響延賽，中華隊原定昨日晚上7點的賽事更改到晚上9點，完賽已經11點，選手的休息時間並不夠，教練團只能不斷通過喊聲提醒選手集中注意力。

今天教育部體育署副署長林哲宏、全民組組長呂忠仁與中華奧會顧問孫立群今日到場為女壘隊加油，韓幸霖也特別感謝教育部體育署和國訓中心對女壘隊的支持和幫忙，盡力滿足各項需求，讓選手們可以沒有後顧之憂出來比賽，特別是情蒐部分，中華隊在情蒐小組的協助以下，能更掌握對手的相關訊息，也能以更好的策略去迎戰。