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田徑／奧運4金名將揭瘡疤 自陳兒時被販運到英國當童工

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導
曾拿下奧運4金的英國長跑名將法拉（Mo Farah）在紀錄片中自揭瘡疤。 美聯社
曾拿下奧運4金的英國長跑名將法拉（Mo Farah）在紀錄片中自揭瘡疤。 美聯社

曾拿下奧運4金的英國長跑名將法拉（Mo Farah）在紀錄片中自揭瘡疤，透露自己9歲時從吉布地被非法販運到英國，並被迫當童工，還說他的真名是卡辛（Hussein AbdiKahin）。

法新社報導，在英國廣播公司（BBC）將於13日播出的紀錄片「真實的法拉」（The Real Mo Farah）中，這名長跑運動員稱他是在8、9歲時，被他從未見過的一名女子從東非帶到英國，那名女子替他取名叫穆罕默德．法拉（Mohammed Farah），然後要他照顧另一個家庭的孩子。

法拉分別在2012倫敦奧運、2016里約奧運的5000公尺、1萬公尺兩項比賽中摘下金牌，是英國史上第一位贏得奧運4金的田徑選手。他曾說自己是與雙親一起逃到英國的索馬利亞難民。

但令人大為震驚的是，39歲的法拉如今表示，他的雙親根本從未到過英國，因為他4歲時，父親就在索馬利亞內亂中喪生，母親和兩個兄弟則生活在東非的索馬利蘭（Somaliland）。索馬利蘭1991年宣布自索馬利亞獨立，但未獲國際普遍承認。

法拉說：「實情是，我並非你們以為的那個人，大多數人知道我叫法拉，但那不是我的名字，那也不是事實。」

帶法拉飛往英國的女子告訴他，他會被帶去和親戚一起住，以及他的名字叫穆罕默德．法拉。她持有偽造文件，上面有法拉的照片，旁邊註明「穆罕默德．法拉」。

法拉表示，是他的孩子鼓勵他說出實情。

他說：「我保密太久了，很難受，因為我不想面對。孩子經常問，『爸，這是怎麼回事？』他們問我什麼我都能回答，唯獨這件事始終沒有答案。」

「這是我說出自己故事的主要原因，因為我想要感覺自己正常，不必再覺得需要保守什麼秘密。」

田徑 里約奧運

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