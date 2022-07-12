亞洲盃男籃／劉錚27分領軍 中華隊破百大勝巴林開紅盤
亞洲盃男籃今天在印尼雅加達登場，中華隊首戰巴林，靠旅外好手劉錚27分領軍，以102：84開出紅盤。
中華隊開賽以0：5落後，7分42秒林庭謙上罰球線才會中華隊得分開張，周伯勳「3分打」後林庭謙再抄截快攻，加上阿提諾籃下得手，中華度一波9：0攻勢反超，加上不斷用壓迫防守造成巴林失誤，中華隊將領先擴大到22：11，首節打完也握有22：15領先。
第二節一開場，劉錚投進中華隊第一顆外線，第2次底線外線嘗試也命中，中華隊再將領先擴大到兩位數；劉錚單節兩記外線還外帶第二節壓哨的跳投破網，上半場10分都在第二節所得，率隊帶著45：33優勢進入下半場。
第三節又是劉錚挺身而出，他投進中華隊前兩球，陳盈駿再連進2記外線，加上劉錚和簡祐哲也追加三分球，三節打完中華隊領先達77：53；第四節中華隊仍維持兩位數領先優勢，最後兩分多鐘主力就功臣身退，最後1分10秒陳冠全籃下打進後中華隊得分已破百，最終就以102：84大勝巴林。
劉錚27分是全場最高，陳盈駿18分、6助攻，「新台灣人」阿提諾15分、9籃板，林庭謙也貢獻12分；巴林得分集中在奇姆（Devon Dwayne Chism），他繳出24分、18籃板「雙10」數據。
亞洲盃共16隊與會，預賽分成4組先進行單循環，中華隊和中國大陸、南韓及巴林同屬B組，今天先擊敗巴林，接續周四下午4點戰南韓，周六晚上9點碰大陸，爭取分組第一直接晉級8強的資格。
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