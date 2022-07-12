世運會／陳映竹公路賽再獲1銅 個人1銀、2銅作收

美國伯明罕世運會滑輪溜冰美國時間11日進行公路賽最後一日賽程， 日前已拿下1銀、1銅的陳映竹出戰女子單圈爭先賽，預賽分組第2、準決賽分組第1皆順利晉級，卻在決賽中遭對手推擠跌倒，最後僅拿下銅牌，本屆世運會滑輪溜冰賽程結束，個人共計收穫1銀、2銅。

女子單圈爭先賽決賽中，陳映竹在出發後第一個過彎遭哥倫比亞選手碰撞，導致重心不穩，雙雙跌倒，「我跌倒當下第一個念頭就是要趕快爬起來，我不能輸給她，而且我還要追上前面的人。」她發揮拚戰精神，馬上爬起來繼續比賽，儘管比賽後段有縮短與領先選手的距離，可惜最終僅拿下銅牌。

陳映竹坦言對這個結果有些失望，賽前做足充分準備，再加上自己整體狀況非常好，就等決賽見真章，最後卻因對手碰撞錯失金牌，心情難免受到影響，不過她很快調整心情，期待之後的世錦賽再交手，一定會拿回屬於自己的金牌。

滑輪溜冰四天賽事結束，陳映竹最終拿下1銀、2銅，儘管沒能拿到金牌，她仍肯定自己付出的努力，也給自己打了80分，她表示，這次在世運會大膽嘗試很多之前沒有用過的戰術，是最大的進步，也有助於之後的比賽，雖然這次缺少一點運氣，但她相信自己絕對有實力再爭取更好的表現。

男子單圈爭先賽部分，郭立陽止步準決賽；1萬5千公尺淘汰賽，楊詠淇與古長晉分別拿下女子組第9名、男子組第6名的成績。滑輪溜冰賽事至此全部結束，共計拿下2銀、3銅，教練劉昱伸有些遺憾，沒能為中華隊拿下一面金牌，不過他也肯定選手們的表現，每一位都已經盡力了。

劉昱伸表示，陳映竹的實力無庸置疑，只差一點運氣；也看見年輕小將郭立陽在國際賽的成長，長距離項目的楊詠淇和古長晉都有將訓練成果展現出來，希望4位選手能夠繼續努力，未來再創佳績。