快訊

分科測驗歷史科／台灣史比重多、考韓戰 多推論型題目死背無法拿高分

蔡炳坤最新病況曝光！ 醫院：右腦大出血 未來1周是關鍵期

想出國又怕坐飛機危險？醫揭真相：注意兩件事反而更安全

世運會／陳映竹公路賽再獲1銅 個人1銀、2銅作收

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳映竹（右）今年世運會拿下1銀、2銅佳績。圖／體育署提供
陳映竹（右）今年世運會拿下1銀、2銅佳績。圖／體育署提供

美國伯明罕世運會滑輪溜冰美國時間11日進行公路賽最後一日賽程， 日前已拿下1銀、1銅的陳映竹出戰女子單圈爭先賽，預賽分組第2、準決賽分組第1皆順利晉級，卻在決賽中遭對手推擠跌倒，最後僅拿下銅牌，本屆世運會滑輪溜冰賽程結束，個人共計收穫1銀、2銅。

女子單圈爭先賽決賽中，陳映竹在出發後第一個過彎遭哥倫比亞選手碰撞，導致重心不穩，雙雙跌倒，「我跌倒當下第一個念頭就是要趕快爬起來，我不能輸給她，而且我還要追上前面的人。」她發揮拚戰精神，馬上爬起來繼續比賽，儘管比賽後段有縮短與領先選手的距離，可惜最終僅拿下銅牌。

陳映竹坦言對這個結果有些失望，賽前做足充分準備，再加上自己整體狀況非常好，就等決賽見真章，最後卻因對手碰撞錯失金牌，心情難免受到影響，不過她很快調整心情，期待之後的世錦賽再交手，一定會拿回屬於自己的金牌。

滑輪溜冰四天賽事結束，陳映竹最終拿下1銀、2銅，儘管沒能拿到金牌，她仍肯定自己付出的努力，也給自己打了80分，她表示，這次在世運會大膽嘗試很多之前沒有用過的戰術，是最大的進步，也有助於之後的比賽，雖然這次缺少一點運氣，但她相信自己絕對有實力再爭取更好的表現。

男子單圈爭先賽部分，郭立陽止步準決賽；1萬5千公尺淘汰賽，楊詠淇與古長晉分別拿下女子組第9名、男子組第6名的成績。滑輪溜冰賽事至此全部結束，共計拿下2銀、3銅，教練劉昱伸有些遺憾，沒能為中華隊拿下一面金牌，不過他也肯定選手們的表現，每一位都已經盡力了。

劉昱伸表示，陳映竹的實力無庸置疑，只差一點運氣；也看見年輕小將郭立陽在國際賽的成長，長距離項目的楊詠淇和古長晉都有將訓練成果展現出來，希望4位選手能夠繼續努力，未來再創佳績。

陳映竹 滑輪溜冰 世運會

延伸閱讀

世運會／揮別場地賽低潮 陳映竹滑回銀牌

田徑／美國首度主辦 四年一度世錦賽16日開戰

世運會／蹲舉破世界紀錄！台灣大力士驚喜奪銀

世運會／滑輪100公尺爭先賽 郭立陽、陳映竹奪銀

相關新聞

射擊／預賽就破全國紀錄 余艾玟世界盃10公尺手槍摘銀

在南韓昌原舉行的世界盃射擊賽，我國好手余艾玟在女子10公尺空氣手槍於預賽就打破自己所保持全國紀錄並達到杭州亞運選拔標準分...

世運會／陳映竹公路賽再獲1銅 個人1銀、2銅作收

美國伯明罕世運會滑輪溜冰美國時間11日進行公路賽最後一日賽程， 日前已拿下1銀、1銅的陳映竹出戰女子單圈爭先賽，預賽分組...

世運會／我單日3銀 楊森蹲舉破世界紀錄

中華健兒昨天在伯明罕世界運動會大豐收，滑輪溜冰好手陳映竹和郭立陽分別帶回女子和男子公路100公尺爭先賽銀牌，健力好手楊森...

新加坡羽賽／麟洋配染疫後回歸 戴資穎周三演台灣內戰

總獎金37萬美元的新加坡公開賽明天點燃戰火，東京奧運奪金的我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋染疫後回歸，明天首日賽程和另...

羽球／新加坡公開賽12日登場 戴資穎、周天成列頭號種子

新加坡羽球公開賽明天登場，台灣羽球一姊戴資穎、一哥周天成分別為女單及男單頭號種子球員。戴資穎表示，沒有設定目標，希望接下...

排球／中華隊8人奮戰 U20女排收第5名

出發前雖有4名選手缺陣，中華女排在U20女排亞錦賽仍拚盡全力，今天完成最後賽事，以第5名結束旅程，教練康金塗也肯定女將們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。