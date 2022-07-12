射擊／預賽就破全國紀錄 余艾玟世界盃10公尺手槍摘銀

在南韓昌原舉行的世界盃射擊賽，我國好手余艾玟在女子10公尺空氣手槍於預賽就打破自己所保持全國紀錄並達到杭州亞運選拔標準分的情況下，今天決賽也順利拿下銀牌佳績，暨埃及站賽事後再度射下獎牌。

余艾玟今年3月在世界盃埃及站賽事與吳佳穎、田家榛聯手，在10公尺空氣手槍女團賽奪銅，拿下個人今年國際賽事首面獎牌，也是生涯首面世界盃獎牌。

本周余艾玟則是轉戰在南韓舉行的世界盃昌原站，並在2013年就曾在此拿下第5名佳績的昌原國際射擊場出賽，回到幸運地的余艾玟也在女子10公尺空氣手槍預賽就射出584分，打破自己在2018年在亞運會射擊代表隊選拔賽所創下的582分全國紀錄，並一舉超越杭州亞運會選拔標準577分。

而今天登場的決賽余艾玟最終也一路拚戰到最後一刻，以僅次於塞爾維亞選手的成績拿下銀牌，對於奪下佳績，賽後她也表示很感謝教練郭喜重從小的指導和射擊協會理事長陳士魁時常的鼓勵。

余艾玟（左2）在世界盃昌原站賽事拿下女子10公尺空氣手槍銀牌。圖／中華民國射擊協會提供

領隊巫光宇表示，很感動余艾玟能不斷的承受壓力蛻變成長，感謝外交部駐釡辦事處的協助，決賽時處長林晨富一早就到場加油，馬山華僑協會會長常仁傳帶來鮮花現場剛好送給了余艾玟，恭喜余艾玟獲得銀牌的好成績為國爭光。

本次中華隊參加昌原世界盃共計有選手8人，其中包含了女子空氣步槍選手林穎欣、宋諭婷、陳淇，女子空氣手槍選手余艾玟、陳俞如，男子空氣步槍選手呂紹全，男子不定向飛靶選手楊昆弼及女子不定向飛靶選手劉宛渝，接下來中華隊也將在年底也於克羅埃西亞及埃及進行2024巴黎奧運席位的資格賽。