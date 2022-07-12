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世運會／中華女壘擊敗義大利勇闖4強 下一戰對決日本

中央社／ 台北12日電
台灣女壘今天於世運會壘球小組賽擊敗美國晉級四強。 節圖自WBSC官方推特
台灣女壘今天於世運會壘球小組賽擊敗美國晉級四強。 節圖自WBSC官方推特

台灣女壘今天於世運會壘球小組賽，靠著投手柯夏愛7局僅失1分，加上打線串聯，以4比1擊敗義大利，加上美國擊退加拿大，台灣隊與美國隊晉級4強，台灣隊明天將對決日本。

世界運動會在美國伯明罕舉行，壘球項目預賽分A、B組，台灣女壘小組賽與地主美國、加拿大、義大利同在B組，爭取分組前2晉級4強機會，台灣隊首戰以9比4擊敗加拿大後，第2戰以0比7不敵美國，今天與義大利交手。

台灣隊楊依婷首局靠著對手失誤上壘，隨後隊友推進，攻占二壘，林志霙適時揮出安打，送回台灣隊的第一分，義大利3局上靠著2支安打扳平比分。

台灣隊3局下攻勢再起，楊依婷再因對手失誤站上壘包，林鳳珍隨後選到保送，靠著隊友推進，前進二、三壘，陳家宜關鍵時刻敲出帶有2分打點的安打，幫助球隊以3比1超前。

沈嘉玟6局下安打再度開啟台灣隊攻勢，隨後靠著劉瑄敲安，追加分數，台灣隊最終就以4比1勝出，投手柯夏愛主投7局僅失1分，被敲出5支安打，狂飆8次三振，摘下勝投。

美國隊今天擊敗加拿大後，小組賽3戰全勝，搶下分組龍頭寶座，台灣隊2勝1敗，拿下分組第2，B組由美國、台灣晉級4強，A組由分組前2的日本、澳洲取得晉級門票。

分組前2名隊伍接下來將在4強戰交叉對決，台灣隊將與A組龍頭的日本隊爭奪決賽門票，而台灣隊過去曾在1985、2009年叩關決賽，均以銀牌作收。

女壘 世運會

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