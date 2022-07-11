新加坡羽賽／麟洋配染疫後回歸 戴資穎周三演台灣內戰

總獎金37萬美元的新加坡公開賽明天點燃戰火，東京奧運奪金的我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋染疫後回歸，明天首日賽程和另組男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵都將上陣；列頭號種子的我國「一姊」戴資穎周三登場，和同胞白馭珀上演「寶島內戰」。

新加坡公開賽和剛結束的馬來西亞名人賽同屬BWF超級500系列賽，「麟洋配」上周開打前因確診缺席馬來西亞名人賽，新加坡準備回歸，王齊麟分享隔離一周後喉嚨雖還有痰、仍未咳嗽，身體恢復的差不多，今天已從馬來西亞飛往新加坡。

「麟洋配」列男雙第3種子，明天首輪碰挪威組合，「楊肉盧」和女雙許雅晴／林琬清也將迎接會內首戰。

明天早上將先進行會外賽程，我國小將林俊易、女將宋碩芸和男雙張課琦／柏禮維都將爭取會內席位；周三會內賽全面開戰，我國「一哥」周天成、「羽球王子」王子維、「交大學霸」許玟琪都將上陣，世界排名第2的小戴更要和排名41的白馭珀上演「寶島內戰」。