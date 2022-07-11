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羽球／新加坡公開賽12日登場 戴資穎、周天成列頭號種子

中央社／ 台北11日電
戴資穎。圖／Badminton Photo提供
戴資穎。圖／Badminton Photo提供

新加坡羽球公開賽明天登場，台灣羽球一姊戴資穎、一哥周天成分別為女單及男單頭號種子球員。戴資穎表示，沒有設定目標，希望接下來比賽都能以健康狀態出賽；周天成說，選手都很強，自己必須好好努力。

新加坡羽球公開賽明天將點燃戰火，總獎金37萬美元（約新台幣1112萬元），屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500系列。戴資穎、周天成等表定參賽球員今天出席賽前記者會。

曾於2017、2019年在新加坡公開賽封后的戴資穎表示，「很開心回到新加坡」，因為這裡是她2010年拿下生涯首個超級系列賽亞軍的地方。

對於重返新加坡，這次是否有給自己設定參賽目標，世界排名第2的戴資穎回覆中央社記者提問時表示，沒有設定目標，「就是希望接下來比賽都可以以健康的狀態出賽」。

媒體問及身為頭號種子球員，如何應對首輪賽事，曾於2018年奪下新加坡羽球公開賽男單冠軍的周天成說，不論是否為種子球員都一樣，因為對手都很強，需要專注在每場比賽上。他希望自己準備好，可以跟任何對手對抗。

目前世界排名第4的周天成表示，目前沒有設定參賽目標，每個選手都很強、水準都很高，「自己要繼續提升才會有機會」。

32歲的周天成也說，自己目前還可以保持在比較高的水準，「這是我很感謝上帝的地方」，在這個年紀不僅可以維持，有時候還可以進步。

5月至今，在泰國、印尼及馬來西亞已有5站巡迴賽，新加坡是第6站，不少球員最後選擇退賽，包括世界排名第一的丹麥羽球好手安賽龍（ViktorAxelsen）、中國女將陳雨菲等人。

面對密集賽事，如何讓自己維持好的狀態？周天成坦言，比賽之外還要維持體能，這是比較困難的地方。重要的是把握中間幾天的休息時間，保持體能、做重量訓練，同時也要很清楚知道自己的狀態去面對各種不同挑戰，「盡力去做好每個比賽」。

戴資穎說，自己目前的狀況「普普通通」，連續比賽下來「比較辛苦一點」。

被問及疫情對自己的影響，周天成表示，疫情期間的訓練時間較多，且都待在同一個地方訓練，可以更認真鑽研技術，雖然比賽較少，可能會有點陌生，但因為已經有些經驗了，所以很快可以進入比賽狀況。前一段時間就是好好準備自己、儲存能量，現在有比賽就可以用上。

戴資穎也說，疫情前就像現在一樣，很多比賽連在一起；疫情發生後，自己有時間充分休息跟訓練，但練習久了，還是需要比賽驗收訓練成果。開始比賽後，「覺得應該算維持得還不錯」，接下來有比較多的比賽，可能會是需要克服的挑戰。

儘管人已在新加坡，不過戴資穎坦言，目前尚未完全確定會出戰新加坡公開賽，要視這一兩天的身體狀況而定。

戴資穎近期已先後在泰國羽球公開賽、印尼羽球公開賽連奪2冠，馬來西亞公開賽、大師賽也都有打進4強。

戴資穎 羽球 周天成

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