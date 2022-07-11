排球／中華隊8人奮戰 U20女排收第5名

出發前雖有4名選手缺陣，中華女排在U20女排亞錦賽仍拚盡全力，今天完成最後賽事，以第5名結束旅程，教練康金塗也肯定女將們表現。

中華女排原本以4強為目標，無奈出發前許菀芸、吳沛緹、張瑋安和張洵瑞因PCR採檢陽性，無法隨隊參賽，康金塗說：「在只有8位選手參賽的情況下，表現算很好的。雖然本次賽制上有做更改，原本有機會進到四強，有點可惜，但我們還是盡量發揮所有選手的特長。」

中華女排預賽戰績2勝2敗，以B組第3之姿進到5到8名排名賽，昨天排名資格賽以3：1擊敗哈薩克，今天再以3：1擊敗伊朗，獲得第5名，預賽及複賽共5場比賽中總得分55分的隊長彭𦀡媃說：「身為隊長，因為只有8位參賽，所以彼此會互相體諒，互相談心，互相溝通，隊上不會有學姊制，溝通都滿融洽的。」

洪詩涵是中華隊另名主要得分點，整次賽事總得分59分，其中攻擊得分48分，前5場賽事攻擊火力為全隊最旺的她說：「因為第一次參加國際賽事，可以再表現的更好一點，希望把平常練習的東西打出來，贏著回來。」

中華女排已完成今年度各項國際賽賽程，緊接著8月份將由中華男排U18及U20代表隊分別到伊朗及巴林參加亞洲U18男子排球錦標賽以及亞洲U20男子排球錦標賽。