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田徑／美國首度主辦 四年一度世錦賽16日開戰

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
美國短跑女王菲莉絲是世錦賽獎牌王。 美聯社
美國短跑女王菲莉絲是世錦賽獎牌王。 美聯社

今年田徑世錦賽本週將在美國俄勒岡州火熱開跑，有包括台灣的192個國家地區、1972名菁英運動員齊聚一堂！四年一屆的田徑盛事、世錦賽依照各項賽事積分獲得資格，上一屆的43名單項金牌選手有37人本屆與役、尋求衛冕，而去年42名在東京奧運收金的選手全員到齊。看點包含世錦賽歷史獎牌王、美國短跑女王菲莉絲能否推高18面獎牌紀錄。

台灣也參加 不見俄國

四年一度的田徑屆夏日盛事世錦賽來臨，本屆是第18屆，將由美國首度主辦，本週（16日）位於俄勒岡州的尤金城開戰，今年總計49項目、總參與選手數1972人都恰好與上一屆卡達世錦賽相同，本屆代表團共計192個，其中也包含台灣，但並不見白俄與俄國身影。

根據《世界運動員新聞網》報導，本屆陣容仍舊星光熠熠，資格按照積分排名、數量由各項賽事而定，上一屆的43名個人賽事金牌選手有37人同樣取得資格，將尋求衛冕金牌，去年東京奧運的42名個人賽事金牌選手無一掉隊，通通齊聚俄亥俄州的海沃德體育場。

美國短跑女王再增牌？

同樣據世界運動員新聞網報導，本屆最大看點肯定是世錦賽歷史獎牌王、美國短跑女王菲莉絲，她生涯已經抱走包含13面金牌的18面獎牌，高齡36歲的菲莉絲被選入美國四人400接力混隊，搭檔全為23歲以下的兩男一女隊友，帳面上美國混隊個人成績最佳，但本季尚未有正式紀錄，而波蘭隊、多明尼加與亞買加都不容小覷。

至於我國也有選手參與，原本男子跨欄繳出不錯賽季的彭名揚最終在邊緣無緣，所幸400米跨欄還有陳傑、110米跨欄有台灣欄神之稱的陳奎儒；女子部分是馬拉松的曹純玉獲得門票，女子馬拉松仍可能是肯亞的內戰，世界排名當前第一、衛冕上屆世錦賽金牌的露絲，與同胞，當前排3、4名的佩雷絲、安赫拉都將參戰。

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