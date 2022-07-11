羽球／安倍晉三遇刺太震撼 奧原希望：第一次害怕回到日本
日本前首相安倍晉三8日在街頭演說時遭槍擊，緊急搶救5小時仍宣告不治過世，引發日本國內與國際間極大震撼。剛結束大馬兩站賽事的日本羽球名將奧原希望，事發後也在推特上寫下心聲，「第一次害怕回到日本，那個和平的日本去哪了。」
女單世界排名第6的奧原希望在馬來西亞公開賽、大師賽皆搶下女單八強的門票，但隨後皆不敵中國一姊陳雨菲，提前出局無緣四強，她計畫會跳過接下來的新加坡賽，直接備戰在自己國家、日本東京舉行的羽球世錦賽。
奧原希望被淘汰後，在推特上用英文寫下，「很失望，但一定會再進步，我會再從這裡爬起來的，謝謝大家支持，下一站東京見！」
隔天她改用日文，寫下對安倍晉三不幸身亡一事的看法，「第一時間我完全不敢置信，直到看到新聞才發現這是真的。同時我感到強烈的恐懼。我第一次害怕回到日本。那個和平的日本到哪去了？願安倍先生一路好走。」
How disappointing! But movement and image has improved. I surely crawl up from here. Thank you supporting for me. See you at the next tournament, WCS2022 in Tokyo🤗 pic.twitter.com/zjlWUQTBP8— Okuhara Nozomi 奥原 希望 バドミントン選手 (@nozomi_o11) 2022年7月8日
昨日はどこかまだリアルだと思えなかったけれど、ニュースを追っていき、ようやく現実だと認識できてきました。それと同時に、強烈な恐怖に襲われる感覚がしました。日本に帰るのが怖いと初めて思ってしまった。平和な日本はもうどこかへ行ってしまったのか。安倍さんのご冥福をお祈りします。— Okuhara Nozomi 奥原 希望 バドミントン選手 (@nozomi_o11) 2022年7月9日
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