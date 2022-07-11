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世運會／蹲舉破世界紀錄！台灣大力士驚喜奪銀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國好手楊森以蹲舉破世界紀錄的440公斤、臥推322.5公斤、硬舉332.5公斤，總和1095公斤，總積分107.68分，摘下2022年伯明罕世運會健力男子超重量級銀牌。圖／體育署提供
我國好手楊森以蹲舉破世界紀錄的440公斤、臥推322.5公斤、硬舉332.5公斤，總和1095公斤，總積分107.68分，摘下2022年伯明罕世運會健力男子超重量級銀牌。圖／體育署提供

中華代表團在2022年伯明罕世運會再傳捷報，參加健力男子超重量級的我國好手楊森，以蹲舉破世界紀錄的440公斤、臥推322.5公斤、硬舉332.5公斤，總和1095公斤，總積分107.68分，為代表團進帳一面銀牌。

本屆世運會健力男子超重量級賽事，將120公斤級與120公斤以上級合併舉辦，以選手舉起的重量搭配公式計算出的積分決定最終排名。體重114.8公斤的楊森，面對超重量級選手驚人的開把重量，他選擇相信教練的安排，比賽過程沒有看成績，順其自然去拚，搶下銀牌讓他驚訝不已。

「賽前知道兩個量級合併比賽，我想著真的盡力就好。」楊森賽後難掩激動，他笑說比賽結束後，主辦單位過來告知要上頒獎台，他還一頭霧水，後來才知道原來自己拿下銀牌，他說：「這幾個月的努力訓練，真的都值得了，感謝教練的調整與自己的努力。」

楊森備戰世運會有成，每個項目都繳出超越自己最佳成績的表現，尤其是蹲舉項目，更以440公斤打破120公斤級的世界紀錄，教練許小莉表示，楊森過去兩年世錦賽挑戰蹲舉世界紀錄都沒能成功，這次能在世運會完成這個目標，真的非常不容易。

楊森表示，原本是把破蹲舉世界紀錄的目標放在今年世界錦標賽，沒想到世運會提前完成，讓他也更有信心，接下來會繼續努力訓練，希望世錦賽更上層樓。

我國另名好手田基森，以蹲舉417.5公斤、臥推310公斤、硬舉355公斤，總和1082.5公斤，總積分104.97分，拿下第4名。

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