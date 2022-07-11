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溫網／第21座大滿貫到手！逆轉澳洲壞小子 約克維奇締造4連霸

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溫網／輸冠軍贏友誼 澳洲壞小子讚：約克維奇像神一樣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
基里洛斯（右）在溫網決賽輸給約克維奇（左），賽後稱讚他「有點像神」。 美聯社
基里洛斯（右）在溫網決賽輸給約克維奇（左），賽後稱讚他「有點像神」。 美聯社

過去常常隔空交火的塞爾維亞名將約克維奇Novak Djokovic）和澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），今年溫布頓不打「口水戰」，兩人決賽對決上演4盤激戰，最終小約以4：6、6：3、6：4、7：6（7：3）逆轉完成4連霸，兩人更在頒獎典禮上幽默互相恭維，曾經的緊張關係煙消雲散。

個性大鳴大放的基里洛斯，先前常在個人平台開砲，批評小約的發言也不在少數，不過今年澳網小約已抵達墨爾本，簽證卻被臨時取消，當時澳洲「壞小子」就有為小約發聲；昨天溫布頓決賽前，兩人也有些交流，還約好「贏球的請客」。

今天凌晨小約演出逆轉勝後，兩人微笑擁抱，基里洛斯更形容說：「是的，他（約克維奇）有點像神，這我不會說謊的。」他也恭喜小約和他的團隊，贏下難以計數的溫布頓金盃。

迎接生涯第7座溫布頓冠軍的小約，頒獎典禮上也對基里洛斯給予滿滿肯定，他說：「基里洛斯，你會回來的，不只是溫布頓，還有決賽舞台。我知道輸掉一場煎熬比賽後很難找到安慰的話，但你展現出，你值得是世界最佳球員，尤其在這場地，經過這次比賽，我祝福你一切順利。」

小約接續說，真的很敬佩基里洛斯，並讚決賽對手擁有驚人天賦，最後再幽默補充說：「考慮到我們關係，我從沒想過我會說那麼多你的好話，OK，我們真的是兄弟了。」

基里洛斯賽後記者會也提到，過去兩人關係的確有些緊繃，但身為球員，自己一直很尊敬小約締造的豐功偉業，「我覺得我們現在關係也漸入佳境了。」

溫布頓 溫網 約克維奇 Novak Djokovic Nick Kyrgios

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