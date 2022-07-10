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足球／全台36隊與會 健身工廠盃打造明日之星

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
TFA尤文圖斯的7號羅允澤上演「帽子戲法」，冠軍賽個人豪取5分協助球隊摘冠，並且獲得U8組金靴鞋肯定。圖／健身工廠提供
TFA尤文圖斯的7號羅允澤上演「帽子戲法」，冠軍賽個人豪取5分協助球隊摘冠，並且獲得U8組金靴鞋肯定。圖／健身工廠提供

經過連續3日激戰，「2022 第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽」各組冠軍今天正式出爐，U8組由TFA尤文圖斯隊奪冠、U10組冠軍為MFA U10隊，U12組則由北濱足球俱樂部隊稱王。

為讓台灣基層足球發展更興盛，「2022 第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽」透過高張力的比賽交流，讓各支球隊能擁有絕佳舞臺展現平日練習成果，今年共有36支隊伍、超過700位足球小將在國際足總（FIFA）認證的Ａ級球場高雄國家體育場盡情展現球技。

此次邀請賽共設有 U8、U10、U12共3個組別，每組各取冠軍1隊，主辦單位健身工廠更祭出新台幣30萬元高額總獎金，各組冠軍獎金高達6萬元、亞軍獎金為3萬元、季軍獎金1萬元；今天最終日上午先進行各組4強決賽，主辦單位健身工廠更特別安排Eleven Sports體育頻道從下午2點同步直播各組冠軍賽。

U8組冠軍賽，由TFA尤文圖斯隊對上航源FC，TFA尤文圖斯的7號羅允澤上演「帽子戲法」、個人豪取5分，帶領TFA尤文圖斯以5：0撂倒航源FC帶走冠軍，同時羅允澤更獲得U8組的金靴獎，隊友呂柏緯獲得金手套獎；U10組冠軍戰由MFA U10對上蘆洲國小，MFA U10背號51號的BEN透過突破、分球以及射門得分，帶領隊友勢如破竹擊退蘆洲國小，最後MFA U10以6：2擊退蘆洲國小拿下金盃，MFA U10的BEN拿下金靴獎、吳友辰獲得金手套獎。

最後U12組冠軍賽刺激萬分，北濱足球俱樂部對上Ares FC，上半場雙方互有攻勢勢均力敵，下半場北濱以角球率先破門，但Ares FC絕地大反攻，將守門員調出，靠罰12碼球破蛋並把比賽帶入延長賽，最終北濱足球俱樂部在延長賽透過角球再度破網，終場以2：1取得U12組金盃，北濱足球俱樂部陳榮恩獲得金靴獎，金手套獎由北濱背號37號黃雲星獲得。

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