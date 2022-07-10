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羽球／新加坡公開賽 王齊麟、李洋擬復出參戰

中央社／ 台北10日電
李洋(左)與王齊麟。 Badmiton Photo
李洋(左)與王齊麟。 Badmiton Photo

新加坡羽球公開賽12日將登場，東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟李洋歷經確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後復出，可望重返戰場。

王齊麟、李洋在馬來西亞羽球公開賽男雙16強止步後，原規劃參加上週登場的馬來西亞大師賽，但因雙雙染疫而退賽。

新加坡羽球公開賽12日將點燃戰火，總獎金37萬美元（約新台幣1112萬元），屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500系列，李洋今天透露，目前身體都還好，將按照原訂計畫參賽。

目前世界排名第4的王齊麟、李洋為大會男雙第3種子，首輪將迎戰挪威組合弗拉滕（Torjus Flaatten）與里克海姆（Vegard Rikheim）。

待新加坡羽球公開賽告一段落後，台北羽球公開賽7月19日至24日將在台北和平籃球館登場，台灣選手將齊聚一堂，一同捍衛主場，而王齊麟、李洋復出後將面對連2站賽事，屆時考驗「麟洋配」調整、恢復情況。

羽球 李洋 王齊麟

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