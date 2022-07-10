大馬羽賽／終止對戰7連敗！安洗瑩退陳雨菲奪冠

馬來西亞名人賽今天進行最終決賽，率先登場的女單決賽小爆冷門，南韓「天才少女」安洗瑩和東京奧運奪金的中國大陸名將陳雨菲對決，終止交手7連敗，奪下今年第2冠。

世界排名第4的安洗瑩，雖只落後世界排名第3的陳雨菲1名，但從2018年雅加達亞運首度碰頭開始，7次對陣全部吞敗；今天第8度碰頭，安洗瑩一下場就打出4：0攻勢，最多12：5的領先雖被陳雨菲連下5分追近，一度追到17：18，但安洗瑩關鍵時刻連下3分，21：18先下一城。

第2局安洗瑩再打出6：0開局，且除一路領先，陳雨菲單局更僅拿5分，僅花38分鐘就迎接本季南韓公開賽後的再一座金盃。

南韓今年優霸盃重返后座，安洗瑩也是冠軍功臣之一，當時決賽對手就是大陸，她和陳雨菲上演一場1小時又11分鐘的史詩級大戰，由陳雨菲以14：21、21：15、21：15拿下對戰7連勝。