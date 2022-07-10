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田徑／送「三鐵皇后」吳錦雲最後一程 紀政致詞哽咽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
田徑界的「吳媽媽」吳錦雲享壽83歲。圖／體育署提供（資料照）
田徑界的「吳媽媽」吳錦雲享壽83歲。圖／體育署提供（資料照）

曾包辦全國女子鉛球、鐵餅、標槍全國紀錄的「三鐵皇后」吳錦雲，上月26日與世長辭，享壽84歲，今天告別式，田徑界、學術界多位人士都來送田徑界的「吳媽媽」最後一程，「飛躍羚羊」紀政致詞時更哽咽落淚。

吳錦雲選手時期獲獎無數，曾兩度奪下亞運銅牌，也曾參加1960年羅馬奧運；她選手退役後作育英才，多次擔任國家隊練，更曾4度執掌亞、奧運田徑隊兵符，曾獲國際奧會婦女與運動成就獎，2016年運動精英獎獲頒終身成就獎榮譽。

吳錦雲也曾在母校台灣體大和輔仁大學任教，帶出的選手無數，成為田徑界的「吳媽媽」，今天告別式，台體大前後任校長林華韋和許光麃都出席，輔仁大學校長江漢聲也親自出席，許多輔大帶過的子弟兵都與會。

中華田徑協會及中華體育運動總會祕書長王景成也曾是「吳媽媽」帶過的選手，他形容吳錦雲是田徑界大老，一生貢獻給田徑，今天他代表中華體育運動總會出席，田協也有多位代表來送「吳媽媽」。

田徑 亞運 林華韋

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