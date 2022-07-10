大馬羽賽／差點遭台將斷連勝 陸世界第一組合：打得很難受

我國混雙組合楊博軒／胡綾芳，昨天馬來西亞名人賽4強賽壓軸戰碰現任混雙世界第一的中國大陸組合鄭思維／黃雅瓊，楊胡配不只將戰局逼到決勝局，還先取得一個「賽末點」，但最終遭逆轉，以22：20、16：21、20：22止步4強。

大陸組合昨天4強賽前已締造28連勝，完美勝率差1分就遭終結，鄭思維讚說，台將組合出球的質量很高，「他們打得非常好，打得我們挺難受的。」

兩組選手今年5月的泰國公開賽也曾碰頭，當時也是打滿3局，由大陸組合勝出，但黃雅瓊認為當時後兩局的對抗力並沒那麼強，不像這次第2度碰頭，「一直會有非常強的對抗。」

楊博軒／胡綾芳世界排名45，差點打下排名首位的大陸名將組合，黃雅瓊說，這場對決也是給彼此的提醒，決賽要做好「更困難的準備」，精神狀況和興奮度都要好好調整。

我國兩組代表昨天都敗給大陸選手，「一姊」戴資穎瓦解老對手陳雨菲4個賽末點，第二局從16：20到追平，但逆轉仍差一步，今天決賽5個單項都沒台將登場。

馬來西亞名人賽後，同屬BWF超級500的新加坡公開賽12日接棒登場，接續就是19日開戰的台北公開賽。