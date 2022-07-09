定向越野／全國大專暨排名賽 陳彥龍、王庭瑄封王稱后

全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽今天在南投中與新村進行，今年共有最多的200多名大小選手參賽，雖然中興新村雷同的街頭巷尾難倒不少選手跑錯冤枉路，但卻難不倒比賽經驗豐富的老將。在今年全民運動會的刺激下，老將陳彥龍、王庭瑄分別奪下菁英男、女子冠軍，最讓人意外的是今年剛拿下巴西聽奧網球1金2銀的球后林家文也來小試身手就拿下公開女子組第一。

今南投賽事區域位於中興新村光榮里全區，中興新村曾經是省政府的所在地，如今物換星移，但仍保存著濃厚的眷村氣息，成為有歷史與人文氣息的眷村社區，現今也注入了許多創新、文創元素，主要負責賽程設計的前國手林冠宇說：「這次各段算是中等難度，主要是辨識環境的難度較高，因為這裡的街頭巷弄很相像，如果一個閃神很容易就過頭，全程要保持高度專注於比賽。」

最特殊是剛在今年巴西聽奧獲得1金2銀的林家文，也跟著參加過聽奧定向越野、游泳的好友吳思穎、陳梓盈一同參賽，林家文笑說：「我上一次比定向越野已經是6年的事，今年因為被好友推坑要代表台南參加全民運的定向越野賽，也要來參加比賽多累積一點經驗。」林家文最終輕易以23分23秒竟外拿到公開女子組冠軍，她笑說：「定向越野挺有趣的啊，有點像我們小時候的尋寶遊戲，但體能還是要多加訓練才行。」

30歲「龍哥」陳彥龍以15分58秒在菁英男子組封王，這也是他今年四次全國排名賽的第三冠。別看龍哥已經隱然是台灣定向越野的一哥，其實他在大學前還只是一名愛打電玩遊戲的宅男，一直到進入國體大念體育推廣學系，為了考教練證後才不得己開始訓練，沒想到一試成主顧，2019年退伍時竟拿著退伍金自行前往歐洲移地訓練，他不好意思的說：「我去42天約比了35天的比賽，讓我成長飛速，但花光了我30萬還負債，不得已趕快去上班賺錢。」

至於女子組部分，曾經在2016年亞錦賽短距離摘金的28歲王庭瑄這次以20分19秒封后，她不好意思的説：「我已經很久沒比了耶，從2017年跑完世運後我大約已經退休了，主要我現在在中正大學體育中心從事行政工作，平常事情多，下班後就挺不起勁來訓練，這次是因為準備要代表新北市參加全民運，從3個月前才重新訓練，目前大約才回復4、5成，這次跑的算順，但體能還跟不上。