大馬羽賽／3局苦戰不敵世界第1 楊博軒／胡綾芳4強止步

在戴資穎於女單4強止步後，這次馬來西亞名人賽我國最後希望楊博軒／胡綾芳，今天在混雙4強賽遭遇現任混雙第1名的中國大陸組合鄭思維／黃雅瓊，最終以22：20、16：21、20：22遭到逆轉，無緣爭冠。

合作邁入第4年的楊博軒與胡綾芳，曾在2019、2020年三度闖進BWF超級300系列賽的混雙4強賽，而這次超級500的大馬名人賽兩人也相當強運，包括首輪對戰日本組合山下恭平／篠谷菜留以及8強賽面對大陸組合王懿律／黃東萍，都發生對手退賽的狀況，讓兩人僅打了一場比賽就進入到4強賽，改寫兩人合拍以來的最佳成績。

今天4強賽面對世界排名第1名的鄭思維／黃雅瓊，楊博軒／胡綾芳在首局賽事也一度取得領先，並取得4個局點，但卻一一遭到對手化解，但在21：20取得第5個局點後，靠著對手回擊掛網，以22：20先下一城。

第二局僅管大陸組合一度取得領先，但楊博軒／胡綾芳也展現絕佳韌性，在局中最多4分落後的情況下靠著凌厲的攻勢，尤其是楊博軒的猛烈後排攻勢，追到16：16平手，但大陸組合靠著鄭思維發球節奏變化成功牽制楊博軒／胡綾芳，連得5分後以21：16扳平。

決勝局兩組人馬也展開激烈拉鋸，胡綾芳該局也在網前展現優異的防守功力，多次精采的回球角度讓對手無法還擊，讓我國組合以11：8進入技術暫停，不過後段大陸組合也急起直追，讓兩組人馬戰成19：19平手。

關鍵時刻大陸組合出現走位重疊的狀況導致回擊掛網，由楊博軒／胡綾芳率先取得賽末點，但鄭思維／黃雅瓊先是成功化解，並靠著一記幸運彈網球反取得賽末點，最終再靠著楊博軒／胡綾芳回擊出界逆轉勝出，楊博軒／胡綾芳雖然輸球，但仍創下兩人合拍以來的最佳成績。