藤球／嘉南藥大男甲三人賽五連霸 力拚四人賽再奪一冠

111年第二次全國藤球排名賽今天持續在亞柏會舘進行第二天賽程，尋求男子甲組三人賽五連霸的台南市嘉南藥理大學，儘管爭冠陣容有些變動，仍展現過人實力，冠軍賽遭遇台北眾星地獄犬A隊，以21：13、21：17直落二順利拿下勝利，風光完成五連霸。

「三人賽最重要的就是防守，我們在比賽前就特別針對防守與接發球準備，才能在比賽展現出來。」嘉南藥大陶秉業強調，三人賽表現還算不錯，但希望四人賽的成績能更好，他期許全隊能挾三人賽連霸的氣勢，在本次全國排名賽完成三人賽與四人賽雙冠的目標。

陶秉業對四人賽有更多期待，跟接下來將在7月底登場的世錦賽有明確關聯。台灣藤球好手力爭來年杭州亞運參賽門票，尤其四人賽更有機會，若能闖進前四強，就可達到體育署標準，直接獲得亞運參賽資格，若能闖進前六強，則可獲得培訓資格，儘管強敵環伺，但無論男、女選手都充滿企圖心，希望爭取史上第一次進軍亞運。

因為疫情導致國際賽空窗兩年，嘉南藥大羅上祐坦言，雖然台灣仍持續舉辦比賽，但欠缺國際賽刺激，對選手實力有一定影響，大家都非常期待世錦賽的到來，可以出國見識到不同國家的頂尖好手，對選手比賽經驗與技術的提升一定有很大的幫助。

即將代表台灣出征世錦賽的男子隊選手，包括陶秉業、羅上祐、王昶穎、李信嶸、鄧聲和與樓軒，除了年輕好手樓軒以外，都有參加世錦賽經驗，男子隊教練鄭力元強調，雖然很久沒有國際賽，但這批選手參賽經驗豐富，面對高張力比賽環境的調適是最大優勢。

「第二次全國排名賽剛好在世錦賽之前，是國手很好備戰暖身的機會。」鄭力元強調，球員用心準備，賽事結束後直接開始集訓到世錦賽前，希望能把握最後階段的努力，爭取最好成績，他說：「要搶下亞運資格，真的很難，但我相信只要大家用心整合，一定有機會完成困難任務。」