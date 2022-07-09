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大馬羽賽／化解4賽末點 戴資穎仍不敵陳雨菲無緣爭冠

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大馬羽賽／化解4賽末點 戴資穎仍不敵陳雨菲無緣爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
小帶第二局雖然成功化解對手4個賽末點，但仍是以13：21、21：23吞敗，連兩周不敵陳雨菲。 圖／Badminton Photo
小帶第二局雖然成功化解對手4個賽末點，但仍是以13：21、21：23吞敗，連兩周不敵陳雨菲。 圖／Badminton Photo

BWF超級500系列賽馬來西亞羽球名人賽，今天進行4強準決賽，我國一姊戴資穎與中國大陸陳雨菲連續兩周碰頭，戴資穎在先丟首局的情況下，第二局雖然成功化解對手4個賽末點，但仍是以13：21、21：23吞敗，連兩周不敵陳雨菲。

總獎金36萬美元的大馬名人賽，今天首場女單4強賽在打得相當拉鋸，最終南韓天才少女安洗瀅在苦戰三局後，以21：18、13：21、21：8擊敗印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），搶下首張女單冠軍賽門票。

另外一場4強賽則是由戴資穎與陳雨菲進行生涯第23度的交手，兩人上周在大馬公開賽4強賽碰頭，在前兩局打完戰成平手的情況下，戴資穎卻在決勝局撲球導致手肘受傷流血，讓陳雨菲在下半局逆轉戰局，中止了東京奧運金牌戰後對戰戴資穎的2連敗，而雙方近4度交手都打滿3局。

而今天首局陳雨菲也再現優異的纏攻，讓戴資穎難以施展，開賽後陳雨菲就拉出一波5：0的攻勢，並在局中一波8：0後將領先優勢擴大到雙位數，不過比賽後段戴資穎也熱機完畢，幾次壓在邊線的擊球讓陳雨菲連撲救的機會都沒有，一口氣連得7分追到12：15落後，但最終陳雨菲仍是以21：13先下一城。

第二局前段戴資穎雖然一度落後，但局中一波6：0後逆轉，兩人隨後也展開拉鋸戰，不過戴資穎隨後卻接連出現判斷錯誤以及回擊出界的狀況，讓陳雨菲再要回領先優勢，並以20：16取得4個賽末點，但卻都遭到戴資穎化解，雙方再度戰成20：20平手，不過陳雨菲隨後在22：21後，靠著一記殺球拿下勝利，連續兩周擊敗戴資穎挺進到決賽。

戴資穎 陳雨菲 羽球

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