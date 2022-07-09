世運會／陳映竹銅牌遭沒收 溜冰500公尺頒獎台僅剩1人

美國伯明罕世運會首日賽程我國代表團共拿下1銀、2銅佳績，其中女子滑輪溜冰陳映竹在500公尺爭先賽中雖然是以第3名成績完賽，不過賽後大會卻以她和率先抵達終點的哥倫比亞選手古茲曼（Geiny Carmela Pajaro Guzman）發生肢體碰撞，改判兩人失格，導致賽後僅有原先第2名抵達終點的德國選手舒梅克（Anna Laethisia Schimek）站上頒獎台，且遞補獲得金牌。

這次世運會開幕式擔任我國掌旗官的陳映竹，上屆世運會在滑輪溜冰女子200公尺與500公尺拿下雙銀成績，而昨天晚上她也先在女子200公尺賽事為我國先搶下一面銅牌，也是代表團首面獎牌。

今天上午陳映竹則是在女子500公尺爭先賽繼續奮戰，並且在前兩輪賽事都以分組前兩名，與義大利選手瓦拉妮（Asja Varani）、古茲曼、舒梅克一起晉級到決賽。

不過決賽卻狀況連連，先是瓦拉妮在第一次起跑後就因為搶佔跑道遭判失格，第二次起跑在僅剩下3人的情況下，陳映竹與古茲曼在前300公尺賽事也分居前兩名，不過隨後古茲曼卻在進彎前為了卡位與陳映竹發生肢體碰撞，最終古茲曼以46秒703的成績率先抵達終點，而陳映竹則是在遭碰撞後受到影響，以第3名衝線。

賽後奪金的古茲曼也披上哥倫比亞國旗繞場享受榮光時刻，但在賽後頒獎典禮上最終卻不見古茲曼與陳映竹的身影，而是由第2名通過終點的舒梅克獨自站在頒獎凸台的最高處，而銀牌與銅牌位置上則空無一人。

根據體育署全民運動組表示，陳映竹在賽後被大會通知，因為與古茲曼在比賽過程中發生肢體碰撞，兩人都遭判失格，也因此讓陳映竹原先入袋的銅牌遭到沒收，形成決賽參賽4人有3人失格，僅發出一面金牌的罕見狀況。