世運會／我再進帳1銀、1銅 陳映竹第二面銅牌得而復失

美國伯明罕世界運動會首日賽程，我國選手就傳來奪牌佳績，繼掌旗官陳映竹在滑輪溜冰女子200公尺拿下銅牌，為我國獎牌首開紀錄後，郭立陽也在男子500公尺爭先賽拿下銅牌，至於健力男子輕量級的謝宗庭則是拿下銀牌，助代表團單日進帳1銀、2銅。

4年一度的世運會今年我國共派出74名選手，參與15個運動種類，希望能超越上屆1金、4銀、3銅成績，而在首日賽程我國選手就頻傳好消息，其中率先登場的我國獎牌庫之一滑輪溜冰，就先由今年開幕式代表團掌旗官陳映竹在女子200公尺搶下銅牌。

至於在男子200公尺以第4名和獎牌擦身而過的郭立陽，則是在男子500公尺爭先賽，以43秒482的第三名成績為我國再搶下1面銅牌。

而陳映竹在闖進女子500公尺爭先賽決賽後卻是狀況連連，先是遭遇義大利選手起跑後失格的狀況，比賽重新出發後，陳映竹雖然一度保持領先，但哥倫比亞選手在卡位時與陳映竹出現肢體碰撞，雖然最終由哥倫比亞選手率先抵達終點、陳映竹第三位抵達，但陳映竹與哥倫比亞選手賽後疑似因為碰撞都遭判失格，由第二名抵達終點的德國選手拿下金牌，而另外3名決賽選手都遭判失格所以沒有頒岀銀牌與銅牌，形成頒獎台最終僅有1人站上的罕見狀況。

而健力男子輕量級賽事，我國選手謝宗庭以深蹲270公斤、握推215公斤、硬舉290公斤的成績奪下銀牌，謝宗庭過去就曾在2009年的高雄世運會奪下金牌，在本屆伯明罕世界運動會，他克服身體常年訓練累積的傷痛，突破個人極限，在各國好手中努力舉起挑戰的重量，為我國奪下銀牌；健力女子中量級賽事，我國選手黃彥慈則是以深蹲197.5公斤、握推155公斤、硬舉187.5公斤的成績拿下第5名。

至於空手道賽事，我國女子50公斤級好手谷筱霜，在一路挺進到4強賽後最終不敵委內瑞拉選手，無緣獎牌。