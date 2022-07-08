世運會／競速溜冰200公尺陳映竹摘銅 我國首面獎牌出爐

今天早上開幕的美國伯明罕世運會，我國在首日賽事中就傳來奪牌佳績，上屆賽事拿下2面銀牌的女子滑輪溜冰好手陳映竹，今天在女子200公尺計時決賽，最終以19秒053的成績抵達終點，為我國進帳銅牌也是本屆賽事第一面獎牌。

上屆弗羅茲瓦夫世運會，陳映竹在女子200公尺計時賽與500公尺爭先賽拿下2面銀牌，今年她再度披上國家隊戰袍出賽，並在開幕式上擔任我國的掌旗官，在參加完開幕式後，她隨即也在首日賽程就登場。

在滑輪溜冰女子200公尺計時決賽中，陳映竹被排在倒數第2組（共4組）登場，並在該組賽事比完後以19秒053的成績暫居第一，也確定已有獎牌入帳，儘管最終登場的2名選手成績也都超越陳映竹，但仍為我國拿下一面銅牌，也是代表團本屆賽事首面獎牌。

而男子200公尺計時決賽我國則由郭立陽代表出賽，在第二組出賽的他最終繳出18秒067在已出賽的4名選手中一度暫居第1名，在第三組有一位選手成績超過郭立陽的情況下，最後一組出賽的義大利以及哥倫比亞選手，成績也都快過郭立陽，最終郭立陽就以第4名成績作收，與獎牌擦身。

在結束200公尺計時賽後，陳映竹、郭立陽明天早上還將在500公尺爭先賽預賽登場，而明天我國選手也還有空手道、蹼泳、健力賽事將進行。