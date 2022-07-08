藤球／為月底世錦賽熱身 屏東佳冬搶下女甲三人賽冠軍

111年第二次全國藤球排名賽今天在高雄亞柏會舘點燃戰火，女子甲組三人賽冠軍率先出爐，由屏東佳冬與台北眾星地獄犬「南北對決」，屏東佳冬先搶一局的優勢雖遭對手追回，但決勝局穩住陣腳，最終以21：12、20：22、21：17擊敗對手，拿下女甲三人賽冠軍。

潘奕婷、潘若慈與陳佳佩第一次排名賽時代表美和科大奪下三人賽冠軍，第二次排名賽改代表屏東佳冬出賽，搭配年輕選手張芸慈，再度封后，完成另類連霸，儘管過程有些起伏，潘奕婷強調，第一次跟學妹搭配，還需要更多的溝通，我們就多鼓勵她，才讓全隊確實克服第二局的亂流，並在第三局打出好球，拿下冠軍。

因為疫情，全世界的體育賽事都因此中斷，藤球賽事也不例外，疫情中斷了兩年的國際賽事，終於要在今年重開，世界藤球錦標賽即將於24日在泰國舉行，第二次全國排名賽就成為台灣國手們最好的暖身賽，潘若慈就說，希望這次排名賽能維持過往都能包辦三人賽與四人賽冠軍的好狀況，延續到世錦賽。

「這是我第三次參加世錦賽，有了前兩次的經驗，對世錦賽充滿期待。」潘若慈強調，年輕選手的表現越來越好，終於有國際賽能參加，對大家的實力提升一定有很大的幫助，她回顧過去自己參加大型國際賽的經驗，她說：「學妹們很棒，雖是第一次參賽，但不要太緊張，好好發揮自己的實力。」

即將成為大學新鮮人的潘奕婷，雖早早當選國手，卻因為疫情無緣國際賽，得知世錦賽即將舉辦，她非常開心，「我希望能跟國外好手比賽！」她期待透過國際賽開拓視野，但疫情讓她無法出國，總算等到國際賽機會，她難掩興奮，希望自己能善盡本分，打出好球。

代表台北眾星地獄犬的陳曉葳，即將成為明倫高中一年級學生，面對第一次國際賽事，她充滿期待，她希望看到國際頂尖好手的表現，更期待自己能發揮應有水準，談到目標，她自信表示，「希望能奪牌，拿下亞運資格！」（若能打進世錦賽前四名就可獲得亞運門票）

本次代表台灣參加世錦賽的女子國手分別是潘奕婷、潘若慈、陳佳佩、陳曉葳、黃子昀與阮鈺棋，鎖定更有機會的四人賽，教練詹宇庭坦言，國際賽強敵如林，但全隊會把握賽前的集訓時間全力備戰，並累積比賽默契，希望能在世錦賽繳出佳績，一舉搶下進軍亞運的門票。