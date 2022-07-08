大馬羽賽／遭香港一哥伍家朗逆轉 周天成無緣4強

BWF超級500系列賽馬來西亞羽球名人賽今天進行8強賽事，我國一哥周天成與香港一哥伍家朗上演生涯第19度對決，最終周天成以21：13、12：21、13：21遭逆轉，無緣4強。

周天成與伍家朗生涯前18次交手，周天成取得11勝7敗對戰優勢，雙方最近一次交手則是去年印尼名人賽，當時周天成在苦戰3局超過1小時後才勝出，中止對戰3連敗。

今天雙方再度碰頭，儘管在比賽前段還一度拉鋸，但周天成在5：5後逐漸拉開領先差距，最終以21： 13下一城，不過第二局伍家朗展開猛攻，先以21：12扳平戰局，決勝局還一度取得13：8的領先，儘管周天成隨後連追3分，但最終伍家朗仍是以21：13勝出。

至於男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵今天則是在8強賽遭遇印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），最終以18：21、17：21敗下陣來；而混雙楊博軒／胡綾芳則是在對手棄賽下直闖4強。