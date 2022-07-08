大馬羽賽／對戰辛德胡7連勝 戴資穎苦戰3局晉級4強

總獎金36萬美元的馬來西亞羽球名人賽，今天8強賽我國共有5組人馬參賽，其中打頭陣的一姊戴資穎連續兩周遭遇印度一姊辛德胡（P. V. Sindhu），最終戴資穎就以21：13、12：21、21：12搶下4強門票，也拿下對戰辛德胡的7連勝。

戴資穎在昨天16強賽遭遇地主選手吳堇溦，在渡過首局的風向亂流後逆轉勝出，而今天8強賽也與辛德胡再度狹路相逢，兩人上周才在馬來西亞公開賽8強賽碰頭，最終由戴資穎逆轉勝出，收下對戰6連勝。

今天首局前段辛德胡雖然還一度緊咬比分，但戴資穎在以11：9進入技術暫停後，靠著精準的控球在下半局拉出一波10：4，以21：13先下一城，不過第二局辛德胡展開反撲，以21：12扳平戰局，讓兩人連續兩周都打進決勝局。

第三局，戴資穎雖然一度以3：7落後，但隨後打出一波8：2攻勢逆轉，僅管辛德胡技術暫停過後一度追到11：11平手，但接下來戴資穎一波8：0攻勢奠定勝基，最終以21：12勝出。

而戴資穎明天4強賽則將碰上中國大陸陳雨菲與日本奧原希望之戰的勝者，上周戴資穎在馬來西亞公開賽4強賽就是敗在陳雨菲手中，無緣挑戰4連霸。