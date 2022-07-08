足球／堅持、永不放棄！第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽熱血開踢

台灣基層足球年度盛事，2022第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽，於7月8日、9日、10日一連3天，在高雄國家體育場熱鬧開踢，本次參賽共36支隊伍，超過700位足球小將共襄盛舉，主辦單位健身工廠為鼓勵推廣足球運動，更祭出新台幣30萬元高額總獎金，期待參賽各隊，在國際足總認證的Ａ級球場爭取最高榮譽。

去年健身工廠盃少年足球邀請賽因疫情停辦，今年賽事再度復辦，8日開幕典禮邀請到高雄市政府運動發展局局長侯尊堯、立委劉世芳，中華民國足球協會秘書長方靖仁、台電足球隊總教練陳貴人，以及台灣首位拿到歐洲足球職業合約袁永誠到場，為台灣足球未來之星加油打氣，

今日由陳貴人、袁永誠擔任開球嘉賓，將球傳給Sklub翼龍小將陳柏諺，象徵世代傳承，陳貴人勉勵球員，「期許小球員們在這麼好的環境下，盡情開心享受足球，發揮潛能，把冠軍帶回家！」袁永誠也鼓勵這批未來之星把握機會盡情發揮，期待未來看到更多台灣球員旅外。

本屆匯集全台北、中、南三區36支優秀隊伍，吸引逾700名選手參賽，賽事設有U8、U10、U12等3個組別，各組取冠軍1隊，獎金高達6萬元、亞軍獎金為3萬元、季軍獎金1萬元，比賽場地安排布置及工作人員規模，幾乎比照成人大賽等級，前中華男足國腳、Sklub暴龍隊教練陳毅維直呼：「現在的球員真的好幸福！」

主辦單位健身工廠本著「堅持、永不放棄」的企業精神，期盼透過足球運動，培養孩童團隊合作的精神，學習面對失敗，也期待挖掘未來之星，同時在正值卡達世界盃期間，讓少年足球魂在全台持續燃燒。

成軍近3年多的高雄地主Sklub暴龍和Sklub翼龍隊，與健身工廠同屬一個公司體系，擁有令人稱羨的黃金教練團，由「台灣門神」呂昆錡、「台灣隊長」陳毅維、男足國腳高俊鴻和翁偉賓組成，盼為台灣足球培育更多優秀好手。

Sklub教練團以職業球員的標準要求小朋友，強調態度的重要性，包括制定球隊出發、用餐、集合的時間，還有比賽前的影片分析，讓小球員們知道該如何準備比賽，「他們未來都有機會踢到國家隊，讓這群孩子看得到未來，才會更努力去學習。」

Sklub也是台灣少數具備室內、室外球場的球隊，讓孩子可以盡情奔馳，在健身工廠努力耕耘下，高雄基層足球風氣也日漸普及茁壯，Sklub暴龍總教練高俊鴻說：「現在有更多的小朋友享受足球的樂趣，家長也非常願意投入，很開心看到幼兒足球環境越來越好。」

今年賽事參賽隊伍數和球員人數均創新高，實力比首屆更強，Sklub翼龍隊總教練翁偉賓認為，「競爭強度有如全國賽四強等級，每一場比賽都像戰鬥，競爭度的提升，肯定能帶給國內足壇良性刺激。」

本次賽事自8日起一連3天在高雄熱力開踢，主辦單位特別安排Eleven Sports體育頻道於10日下午2點，同步實況轉播冠軍賽，歡迎民眾利用電視及網路直播方式，為每位小將加油及支持。

第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽熱血開踢。 主辦單位提供

第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽熱血開踢。 主辦單位提供

第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽熱血開踢。 主辦單位提供

第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽熱血開踢。 主辦單位提供

第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽熱血開踢。 主辦單位提供