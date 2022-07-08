太魯閣馬拉松12月10日開跑 1萬3000個名額今起報名

2022雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松將於12月10日開跑，共4組1萬3000個名額，今晚6時起開放線上報名，秉持環保永續精神，今年仍不提供一次性水杯和瓶裝水，且連成績證明和選手秩序冊都取消紙本，僅提供電子檔下載。

太馬賽事在太魯閣國家公園內舉辦，被譽為全台最美賽道，每年吸引上萬跑友報名。今年分為全馬3000人、半馬5000人、12公里逍遙馬3000人及5公里快樂馬2000人，共4組1萬3000個名額。因應疫情，除在台外籍人士，仍不開放國外選手報名。

花蓮縣長徐榛蔚今天和雲朗觀光集團總經理盛治仁等人一同宣布太馬即將受理報名。7月8日晚間6時起至8月6日24時截止，8月8日上午10時抽籤，可上官網https://www.taroko-marathon.com.tw/報名。

主辦單位表示，12歲以上民眾報名中籤繳費完成後，須於11月18日前上傳至少施打3劑的新冠疫苗接種證明黃卡，檢核無誤後，才會寄送參賽物資。報名5歲以上快樂馬兒童至少須接種1劑。

因2021年太馬也是因疫情延至今年3月才舉辦，針對2022年賽事主辦單位也規畫備案，若因疫情、颱風或其他不可抗力因素，將延至明年2月18日舉辦，所有選手保留參賽資格，不再抽籤也不接受退費。

徐榛蔚說，延續環保永續精神，今年仍會辦理「舊鞋救命」活動，邀請跑者把家裡多出來且完好、可穿的舊鞋或賽衣，捐給非洲朋友，期盼跑者共襄盛舉。