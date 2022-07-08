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柔道／我代表隊赴歐傳染疫 缺席布達佩斯大滿貫賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國柔道代表隊在參加匈牙利布達佩斯大滿貫賽前夕，傳出有隊職員確診因此跳過本站賽事。圖為楊勇緯。 中央社
我國柔道代表隊在參加匈牙利布達佩斯大滿貫賽前夕，傳出有隊職員確診因此跳過本站賽事。圖為楊勇緯。 中央社

我國柔道代表隊在上月前往蒙古烏蘭巴托參加大滿貫賽爭取巴黎奧運積分後，轉往西班牙參加於阿利坎特舉辦之國際柔道訓練營，原定今天將在匈牙利參加布達佩斯大滿貫賽，不過卻因為隊員傳出確診狀況，將跳過本站賽事。

巴黎奧運柔道積分在6月24日開始採計至2024年6月23日，而我國柔道隊包括楊勇緯連珍羚、林真豪等人也在上月就前往蒙古參加烏蘭巴托大滿貫，其中「柔道男神」楊勇緯更在男子60公斤級拿下銀牌佳績。

在烏蘭巴托賽事後，柔道隊則是轉往西班牙參加訓練營，並原定在今天參加在匈牙利舉行的布達佩斯大滿貫賽，不過最終出賽名單卻不見中華隊成員，據了解，中華隊因為出現部分隊員確診的狀況，在主辦單位以安全為由要求下缺席本站賽事。在缺席了布達佩斯大滿貫賽後，中華隊成員也預計在於8月4至7日參加在哈薩克舉辦的亞洲錦標賽。

中華隊 楊勇緯 連珍羚

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