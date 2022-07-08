柔道／我代表隊赴歐傳染疫 缺席布達佩斯大滿貫賽

台灣羽球天后戴資穎昨在馬來西亞名人賽擊敗世界排名第69的地主選手吳堇溦，女單8強門票就此到手，今日她將和印度一姊辛德胡對決，她日前接受《星報》訪問時透露，27歲的生日願望是打敗小戴。 辛德胡繼上

2022-07-08 12:21