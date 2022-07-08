世運會／哥哥柯秉逸當教練 柯秉中披國家隊戰袍很安心

過去3個月在國外陸續打了6場比賽，其中包括與哥哥柯秉逸在世界盃9號球雙打賽拿下第3名，讓世界排名曾高居第1名的柯秉中逐漸找回比賽狀態，而他也將在明天與哥哥柯秉逸一起飛往美國伯明罕參加世界運動會，期盼為我國再次在撞球運動奪下獎牌。

4年一度的世運會今天在美國伯明罕開幕，我國今年共74位選手參賽，其中在撞球運動中我國過去10屆已經拿下8面獎牌，包括了楊清順、張裴瑋、周婕妤三人都曾拿下過金牌，而今年我國則由柯秉中與周婕妤代表出賽，希望再度力爭獎牌。

其中2019年世界排名登上第一名的柯秉中，過去兩年多來受到疫情影響國際賽事大減，直到今年3月才逐步恢復國際賽事，並且在短短4個月內就打了6場，包括上月在英國舉行的世界盃花式撞球雙打賽，與哥哥柯秉逸攜手拿下季軍。

談到過去4個月的密集出賽，柯秉中笑稱自己體驗過了返台隔離從14天縮短到10天、7天到3天，「疫情後的首戰其實還不太適應，真的太久沒打國際賽，直到雙打拿下第3名後，才慢慢找回比賽的抗壓感。」

2017年世運會還以選手身分出賽的柯秉逸，這次則將擔任弟弟柯秉中的教練，談到柯秉中將是繼台北世大運後再度參加國際綜合運動會，柯秉逸說：「參加綜合運動會感覺真的很不同，不管穿什麼衣服都像是國旗，必須背負著外界的高度期待，這次就是希望讓秉中體驗一下這種感覺。」

不過柯秉中也強調，有最了解他的哥哥擔任教練，讓他相當安心，「他是最懂我的人，我比賽時心裡有什麼起伏他都知道，他也告訴我只要拿出自己最好的表現就夠了，不用有太大壓力。」