快訊

前日相安倍遭槍擊右頸受槍傷、左胸皮下出血 加護病房搶救中

蔡英文6度強力遊說 林佳龍終於軟化可望戰新北

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世運會／哥哥柯秉逸當教練 柯秉中披國家隊戰袍很安心

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
柯家兄弟柯秉逸（中）、柯秉中（右）明天將飛往美國伯明罕參加世運會。記者劉肇育／攝影
柯家兄弟柯秉逸（中）、柯秉中（右）明天將飛往美國伯明罕參加世運會。記者劉肇育／攝影

過去3個月在國外陸續打了6場比賽，其中包括與哥哥柯秉逸在世界盃9號球雙打賽拿下第3名，讓世界排名曾高居第1名的柯秉中逐漸找回比賽狀態，而他也將在明天與哥哥柯秉逸一起飛往美國伯明罕參加世界運動會，期盼為我國再次在撞球運動奪下獎牌。

4年一度的世運會今天在美國伯明罕開幕，我國今年共74位選手參賽，其中在撞球運動中我國過去10屆已經拿下8面獎牌，包括了楊清順、張裴瑋、周婕妤三人都曾拿下過金牌，而今年我國則由柯秉中與周婕妤代表出賽，希望再度力爭獎牌。

其中2019年世界排名登上第一名的柯秉中，過去兩年多來受到疫情影響國際賽事大減，直到今年3月才逐步恢復國際賽事，並且在短短4個月內就打了6場，包括上月在英國舉行的世界盃花式撞球雙打賽，與哥哥柯秉逸攜手拿下季軍。

談到過去4個月的密集出賽，柯秉中笑稱自己體驗過了返台隔離從14天縮短到10天、7天到3天，「疫情後的首戰其實還不太適應，真的太久沒打國際賽，直到雙打拿下第3名後，才慢慢找回比賽的抗壓感。」

2017年世運會還以選手身分出賽的柯秉逸，這次則將擔任弟弟柯秉中的教練，談到柯秉中將是繼台北世大運後再度參加國際綜合運動會，柯秉逸說：「參加綜合運動會感覺真的很不同，不管穿什麼衣服都像是國旗，必須背負著外界的高度期待，這次就是希望讓秉中體驗一下這種感覺。」

不過柯秉中也強調，有最了解他的哥哥擔任教練，讓他相當安心，「他是最懂我的人，我比賽時心裡有什麼起伏他都知道，他也告訴我只要拿出自己最好的表現就夠了，不用有太大壓力。」

周婕妤

延伸閱讀

世運會／溜冰好手陳映竹掌旗 開幕式我國第97位進場

為馬祖定向越野暨夜跑站台 柯秉中明出發世運會爭牌

溫網／擊敗小威後雙打退賽 搭檔轟陳夏莉妮「不配打職業」

黑汪亂入國家隊比賽爽滾草皮 跟球員討摸摸還跑去找裁判撒嬌：幫我揉肚肚

相關新聞

世運會／哥哥柯秉逸當教練 柯秉中披國家隊戰袍很安心

過去3個月在國外陸續打了6場比賽，其中包括與哥哥柯秉逸在世界盃9號球雙打賽拿下第3名，讓世界排名曾高居第1名的柯秉中逐漸...

世運會／溜冰好手陳映竹掌旗 開幕式我國第97位進場

2022年伯明罕世界運動會在美國時間7日晚間8點於保衛體育館舉行開幕典禮，選手進場順序依英文字母排序，我國代表團排在字母...

為馬祖定向越野暨夜跑站台 柯秉中明出發世運會爭牌

我國撞球三兄弟柯秉逸、柯秉中、柯秉漢今天與定向越野好手林冠宇、台電女籃好手郭佳紋一起為2022馬祖莒光定向夜跑活動站台，...

大馬名人賽／上次贏球是3年前 辛德胡許生日願望「打敗小戴」

台灣羽球天后戴資穎昨在馬來西亞名人賽擊敗世界排名第69的地主選手吳堇溦，女單8強門票就此到手，今日她將和印度一姊辛德胡對決，她日前接受《星報》訪問時透露，27歲的生日願望是打敗小戴。 辛德胡繼上

世錦賽慶功竟遭下藥！加國游泳女國手：起床全身瘀傷

一名加拿大游泳國手近日自爆在國際游泳總會（FINA）世錦賽的慶功夜晚「被下藥」，導致腦震盪和肋骨扭傷等傷勢，並希望以自身...

大馬名人賽／「開賽風向亂流攪局」 小戴晉8強再碰辛德胡

總獎金36萬美元的馬來西亞羽球名人賽，我國昨天共6組人馬在16強賽登場，其中包括戴資穎面對前馬來西亞天才少女吳堇溦，在先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。